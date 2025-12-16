Відео
Головна Економіка Скільки треба віддати за якісну ікру — цінові орієнтири у 2025

Скільки треба віддати за якісну ікру — цінові орієнтири у 2025

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:35
Справжня червона і чорна ікра — що відбувається з цінами у 2025
Червона ікра. Фото: Unsplash

Одним із найпопулярніших продуктів на різдвяно-новорічному столі вважається ікра. Червона чи чорна — не важливо, головне прикрасити нею святкову трапезу. Однак не всі українці розбираються, скільки має коштувати якісна ікра, тому нерідко купують фальсифікат, переплачуючи за нього.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавця Лілії Бистрицької, яку суму не шкода віддати за справжню червону чи чорну ікру.

Читайте також:

Скільки має коштувати якісна ікра

Зі зростанням попиту на продукт збільшується ризик придбати в магазині чи на ринку підробку. Про якість ікри свідчить її маркування, зовнішній вигляд, смак і вартість. Саме на ці індикатори слід звертати увагу першочергово. За словами експертки, низька ціна є ознакою сурогату чи товару, виготовленого з порушенням технології.

Червона ікра горбуші повинна коштувати орієнтовно 2 000-3 200 грн за баночку вагою 500 г. За ікру кети, яка традиційно дорожча, справедливо буде віддати в середньому 2 800-4 000 грн за аналогічний обсяг.

"Продукт, дешевший 1 500 грн за 500 г, найчастіше є або переробленим, або з додаванням желатину і барвників, чи заморожено-розмороженим кілька разів", — наголосила Бистрицька.

Ціни на справжню чорну ікру коливаються в таких діапазонах:

  • стерляді — від 4 500 до 7 000 грн за 100 г;
  • осетра — від 6 000 до 9 000 грн за 100 г;
  • білуги — від 10 000 грн за 100 г і більше.

"Якщо чорна ікра продається дешевше 3 000 грн за банку 100 г — це майже на 100% або імітація, або продукт із невідомих господарств без контролю якості", — констатувала товарознавець.

Найдорожча ікра в супермаркетах

Ми промоніторили актуальні пропозиції в різних відомих мережах супермаркетів і з’ясували, за скільки продають найдорожчу ікру станом на середину грудня 2025 року. В АТБ потрібно заплатити 447,90 грн за баночку 90 г ікри горбуші. Натомість у Сільпо віддають чорну ікру білуги (100 г) за 13 199 грн.

Найдорожчий продукт у Варусі — осетрова ікра за 1 999 грн (50 г). Відвідувачі Новусу зможуть купити аналогічний товар за 2 789 грн (100 г). Ікра кети постачається у МегаМаркеті за 2 999 грн (500 г), ікра лососева в Ашані коштує 3 346,50 грн (350 г).

Нагадаємо, українці можуть купити в Сільпо екзотичний фрукт, витративши шалені гроші на один плід. Дуріан продають у супермаркеті по 5 099 грн за штуку, а в деяких інших онлайн-магазинах ціна досягає 7 500 грн.

Також ми писали, що відбувається з цінами на поштучні яйця в Україні. Більшість маркетів оновили вартість, оскільки на продукт фіксується підвищений попит напередодні різдвяно-новорічних святкувань.  

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
