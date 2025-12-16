Настоящая красная и черная икра — что происходит с ценами в 2025 году

Красная икра. Фото: Unsplash

Одним из самых популярных продуктов на рождественско-новогоднем столе считается икра. Красная или черная — не важно, главное украсить ею праздничную трапезу. Однако не все украинцы разбираются, сколько должна стоить качественная икра, поэтому нередко покупают фальсификат, переплачивая за него.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, какую сумму не жалко отдать за настоящую красную или черную икру.

Сколько должна стоить качественная икра

С ростом спроса на продукт увеличивается риск приобрести в магазине или на рынке подделку. О качестве икры свидетельствует ее маркировка, внешний вид, вкус и стоимость. Именно на эти индикаторы следует обращать внимание в первую очередь. По словам эксперта, низкая цена является признаком суррогата или товара, изготовленного с нарушением технологии.

Красная икра горбуши должна стоить ориентировочно 2 000-3 200 грн за баночку весом 500 г. За икру кеты, которая традиционно дороже, справедливо будет отдать в среднем 2 800-4 000 грн за аналогичный объем.

"Продукт, дешевле 1 500 грн за 500 г, чаще всего является или переработанным, или с добавлением желатина и красителей, или замороженно-размороженным несколько раз", — отметила Быстрицкая.

Цены на настоящую черную икру колеблются в таких диапазонах:

стерляди — от 4 500 до 7 000 грн за 100 г;

осетра — от 6 000 до 9 000 грн за 100 г;

белуги — от 10 000 грн за 100 г и больше.

"Если черная икра продается дешевле 3 000 грн за банку 100 г — это почти на 100% или имитация, или продукт из неизвестных хозяйств без контроля качества", — констатировала товаровед.

Самая дорогая икра в супермаркетах

Мы промониторили актуальные предложения в различных известных сетях супермаркетов и выяснили, за сколько продают самую дорогую икру по состоянию на середину декабря 2025 года. В АТБ нужно заплатить 447,90 грн за баночку 90 г икры горбуши. Зато в Сільпо отдают черную икру белуги (100 г) за 13 199 грн.

Самый дорогой продукт в Варусе — осетровая икра за 1 999 грн (50 г). Посетители Новуса смогут купить аналогичный товар за 2 789 грн (100 г). Икра кеты поставляется в МегаМаркете за 2 999 грн (500 г), икра лососевая в Ашане стоит 3 346,50 грн (350 г).

