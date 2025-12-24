Видео
Пора закупить сахар — что будет с ценами в супермаркетах в январе

Пора закупить сахар — что будет с ценами в супермаркетах в январе

Дата публикации 24 декабря 2025 07:45
Цены на сахар могут удивить украинцев — сколько будет стоить в январе 2026
Сахар в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Учитывая планомерное удорожание товаров в супермаркетах, украинцы пытаются экономить, ища продукты со скидками. Многие базовые позиции в ассортименте могут вырасти в цене в ближайшее время, уже с января 2026 года. Интересно узнать, коснется ли восходящий тренд сахара.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на сахар с наступлением 2026 года.

Читайте также:

Подорожает ли сахар в январе

Пока в течение 2025 года существенно возрастала стоимость многих базовых продуктов, особенно с наступлением осени и возобновлением массированных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры, ситуация с ценами на сахар оставалась относительно стабильной.

По словам эксперта, подорожание произошло в годовом разрезе, однако процент оказался гораздо меньшим, чем в случае с другими востребованными товарами. Согласно Минфину, средняя стоимость килограмма в ноябре находилась на уровне 30,37 грн. А по состоянию на ноябрь 2024 года фиксировали показатель 33,12 грн.

"Именно поэтому я не могу сказать, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 грн", — констатировал Владимир Чиж.

Сколько стоит сахар в Украине

Мы промониторили актуальные предложения в различных популярных сетях супермаркетов и выяснили, сколько минимально стоит килограмм сахара. По состоянию на 23 декабря 2025 года результаты были такими:

  • Новус — 28,49 грн;
  • Варус — 28,50 грн;
  • АТБ — 28,50 грн;
  • Ашан — 28,50 грн;
  • Метро — 28,50 грн;
  • Фора — 28,50 грн;
  • МегаМаркет — 29,10 грн;
  • Сільпо — 30,29 грн.

Отметим, цены указаны без учета акционных предложений. Некоторые супермаркеты установили скидки на товар, дабы стимулировать продажи и освободить места на полках. Благодаря этому потребители могут сэкономить немного денег перед рождественско-новогодними праздниками.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, бюджетный хлеб может исчезнуть с полок супермаркетов в 2026 году. В Украине прогнозируют подорожание продукта на 25%, но в случае перемирия цены вырастут максимум на 10-12% от текущих.

Также мы писали об индикаторах натуральной красной и черной икры. Для определения качества продукта необходимо обращать внимание на состав, производителя, маркировку, внешний вид, консистенцию и стоимость.

