Цены на сахар могут удивить украинцев — сколько будет стоить в январе 2026

Пора закупить сахар — что будет с ценами в супермаркетах в январе
Учитывая планомерное удорожание товаров в супермаркетах, украинцы пытаются экономить, ища продукты со скидками. Многие базовые позиции в ассортименте могут вырасти в цене в ближайшее время, уже с января 2026 года. Интересно узнать, коснется ли восходящий тренд сахара.
Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на сахар с наступлением 2026 года.
Подорожает ли сахар в январе
Пока в течение 2025 года существенно возрастала стоимость многих базовых продуктов, особенно с наступлением осени и возобновлением массированных ударов россиян по объектам критической инфраструктуры, ситуация с ценами на сахар оставалась относительно стабильной.
По словам эксперта, подорожание произошло в годовом разрезе, однако процент оказался гораздо меньшим, чем в случае с другими востребованными товарами. Согласно Минфину, средняя стоимость килограмма в ноябре находилась на уровне 30,37 грн. А по состоянию на ноябрь 2024 года фиксировали показатель 33,12 грн.
"Именно поэтому я не могу сказать, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 грн", — констатировал Владимир Чиж.
Сколько стоит сахар в Украине
Мы промониторили актуальные предложения в различных популярных сетях супермаркетов и выяснили, сколько минимально стоит килограмм сахара. По состоянию на 23 декабря 2025 года результаты были такими:
- Новус — 28,49 грн;
- Варус — 28,50 грн;
- АТБ — 28,50 грн;
- Ашан — 28,50 грн;
- Метро — 28,50 грн;
- Фора — 28,50 грн;
- МегаМаркет — 29,10 грн;
- Сільпо — 30,29 грн.
Отметим, цены указаны без учета акционных предложений. Некоторые супермаркеты установили скидки на товар, дабы стимулировать продажи и освободить места на полках. Благодаря этому потребители могут сэкономить немного денег перед рождественско-новогодними праздниками.
Что еще нужно знать украинцам
