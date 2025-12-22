Видео
Бюджетный хлеб может исчезнуть с полок — что будет с ценой в 2026

Бюджетный хлеб может исчезнуть с полок — что будет с ценой в 2026

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 10:16
Цены на хлеб ждут изменения в 2026 — что могут увидеть украинцы в супермаркетах
Хлеб в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Неблагоприятные факторы, такие как уменьшение урожаев зерновых, плохие погодные условия и атаки России по объектам энергетической инфраструктуры, привели к росту цен на продукты. Некоторых базовых товаров еще ждет подорожание в 2026 году.

Что будет с ценами на хлеб, рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн экономист Владимир Чиж.

Читайте также:

Может ли подорожать хлеб в 2026

В годовом разрезе хлеб стал стоить на 20% больше, чем фиксировали в 2024-м. Восходящая тенденция продолжится с января и продлится в течение всего 2026 года, если полномасштабная война совместно с ударами по энергетике затянутся на месяцы.

"Цена на хлеб в результате может вырасти на четверть (25%, — ред.) от той, что была на конец 2025 года. Если же наступит мир, я не думаю, что стоимость в течение 2026-го вырастет больше, чем на 10-12%", — подчеркнул экономист.

По его словам, основной причиной подорожания многих продуктов питания, не только хлеба, стали регулярные массированные атаки России на объекты критической инфраструктуры. К этому добавился рост цен на сырье, финансовые затраты на содержание предприятий и сотрудников.

Социальные сорта хлеба могут исчезнуть

Ранее мы рассказывали, что проблема блэкаутов в Украине может спровоцировать исчезновение с полок супермаркетов социальных сортов хлеба. По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, ограничение электроснабжения приводит к невозможности стабильного выпекания продукции.

Тем пекарням, которые изготавливают хлеб массового потребления, даже входя в перечень объектов критической инфраструктуры, не хватает имеющихся лимитов электроэнергии. Как результат — не удается одновременно запустить ключевое оборудование, поэтому полноценный цикл производства рассыпается.

Учитывая рост расходов на энергоносители, стало экономически невозможно удерживать низкие отпускные цены на продукцию. Пекарни будут вынуждены отказываться от социальных, то есть самых дешевых, сортов или пересматривать стоимость.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в декабре 2025 года рождественский стол ощутимо подорожал. Больше всего выросли цены на узвар (+150%) и кутью (+37%), зато вареники стали дешевле. Общая стоимость 12 постных блюд выросла на 11%.

Также мы писали, что зимой больше всего подорожают тепличные овощи — помидоры и огурцы. Цена может подняться до 200 грн за килограмм ближе к февралю. Другие продукты восходящая тенденция затронет меньше.

Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
