Головна Економіка Бюджетний хліб може зникнути з полиць — що буде з цінами у 2026

Бюджетний хліб може зникнути з полиць — що буде з цінами у 2026

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 10:16
Ціни на хліб чекають зміни у 2026 — що можуть побачити українці в супермаркетах
Хліб у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Несприятливі фактори, як от зменшення врожаїв зернових, погані погодні умови та атаки Росії по об’єктам енергетичної інфраструктури, призвели до зростання цін на продукти. Деяких базових товарів ще чекає подорожчання у 2026 році.

Що буде з цінами на хліб, розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн економіст Володимир Чиж.

Чи може подорожчати хліб у 2026

У річному розрізі хліб став коштувати на 20% більше, ніж фіксували у 2024-му. Висхідна тенденція продовжиться з січня і триватиме протягом усього 2026 року, якщо повномасштабна війна спільно з ударами по енергетиці затягнуться на місяці.

"Ціна на хліб у результаті може зрости на чверть (25%, — ред.) від тої, що була на кінець 2025 року. Якщо ж настане мир, я не думаю, що вартість протягом 2026-го зросте більше, ніж на 10-12%", — наголосив економіст.

За його словами, основною причиною дорожчання багатьох продуктів харчування, не лише хліба, стали регулярні масовані атаки Росії на об’єкти критичної інфраструктури. До цього додалося зростання цін на сировину, фінансові витрати на утримання підприємств і працівників тощо.

Соціальні сорти хліба можуть зникнути

Раніше ми розповідали, що проблема блекаутів в Україні може спровокувати зникнення з полиць супермаркетів соціальних сортів хліба. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, обмеження електропостачання призводить до неможливості стабільного випікання продукції.

Тим пекарням, що виготовляють хліб масового споживання, навіть входячи до переліку об’єктів критичної інфраструктури, не вистачає наявних лімітів електроенергії. Як результат — не вдається одночасно запустити ключове обладнання, тому повноцінний цикл виробництва розсипається.

Враховуючи зростання витрат на енергоносії, стало економічно неможливо утримувати низькі відпускні ціни на продукцію. Пекарні будуть змушені відмовлятися від соціальних, тобто найдешевших, сортів або переглядати вартість.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у грудні 2025 року різдвяний стіл відчутно подорожчав. Найбільше зросли ціни на узвар (+150%) і кутю (+37%), зате вареники стали дешевшими. Загальна вартість 12 пісних страв зросла на 11%.

Також ми писали, що взимку найбільше подорожчають тепличні овочі — помідори та огірки. Ціна може піднятися до 200 грн за кілограм ближче до лютого. Інші продукти висхідна тенденція зачепить менше.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
