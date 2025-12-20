Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцам доступны продукты со скидками до 50% — где их искать

Украинцам доступны продукты со скидками до 50% — где их искать

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 14:45
Супермаркеты обновили цены на продукты к Рождеству — что отдают дешевле до 50%
Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На приготовление новогодних или рождественских блюд украинцам придется потратить немало денег, учитывая сезонное удорожание многих востребованных продуктов питания. Однако супермаркеты установили выгодные скидки на некоторые базовые товары, стимулируя активные покупки.

Сайт Новини.LIVE узнал об актуальных акционных предложениях в популярных сетях и отобрал 10 позиций, которые стоят намного дешевле.

Реклама
Читайте также:

Скидки на продукты в супермаркетах

Традиционно перед рождественско-новогодними праздниками продукты дорожают, поскольку резко увеличивается спрос на товары в ассортименте магазинов. В этом году на цены еще повлияли проблемы с электроэнергией. Однако потребители могут сэкономить немного средств, если будут отслеживать выгодные скидки.

Мы промониторили онлайн-маркеты известных сетей и выяснили, что украинцам доступно гораздо дешевле по состоянию на субботу, 20 декабря. Скидки действуют на такие позиции в ассортименте супермаркетов:

  • кофе растворимый сублимированный — 249,90 грн вместо 501,50 грн (-50%, АТБ);
  • сыр из коровьего молока — 129 грн вместо 259 грн (-50%, Сільпо);
  • вино игристое — 279 грн вместо 559 грн (-50%, АТБ);
  • колбаса — 83,50 грн вместо 139,80 грн (-40%, АТБ);
  • чай черный с бергамотом — 39,90 грн вместо 61,90 грн (-35%, АТБ);
  • икра лососевая — 384 грн вместо 549 грн (-30%, Сільпо);
  • томаты — 124,02 грн вместо 159 грн (-22%, Сільпо);
  • крабовые палочки — 69,99 грн вместо 85,49 грн (-18%, Сільпо);
  • масло сладкосливочное экстра — 88,30 грн вместо 103,90 грн (-15%, АТБ);
  • картофель фасованный — 55,24 грн вместо 64,99 грн (-15%, Сільпо).
Украинцам доступны продукты со скидками до 50% — где их искать - фото 1
Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Какие овощи могут подорожать в 2026

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, какие овощи могут больше всего прибавить в цене с января 2026 года. По мнению эксперта, ощутимое подорожание ждет тепличные продукты — огурцы и помидоры. Среди основных причин выделяют расходы на энергоносители, логистику и горючее.

"Цены могут вырасти до 200 гривен за килограмм и выше из-за подорожания электроэнергии и импортной составляющей", — отметил Владимир Чиж.

Зато другие востребованные овощи, такие как капуста, морковь, лук и свекла, останутся на относительно стабильном уровне. Их стоимость может подняться максимум на 5-10% в течение зимы благодаря достаточному урожаю и легкому процессу хранения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине продолжают дорожать поштучные куриные яйца. Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные продукты питания, особенно активно это происходит перед новогодними праздниками.

Также мы писали, на что смотреть украинцам при выборе качественной икры в супермаркете. Индикаторами натуральности считается состав, внешний вид и консистенция продукта, маркировка, производитель плюс цена.

продукты АТБ супермаркет цены на продукты Сильпо скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации