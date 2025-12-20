Супермаркеты обновили цены на продукты к Рождеству — что отдают дешевле до 50%

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

На приготовление новогодних или рождественских блюд украинцам придется потратить немало денег, учитывая сезонное удорожание многих востребованных продуктов питания. Однако супермаркеты установили выгодные скидки на некоторые базовые товары, стимулируя активные покупки.

Сайт Новини.LIVE узнал об актуальных акционных предложениях в популярных сетях и отобрал 10 позиций, которые стоят намного дешевле.

Реклама

Читайте также:

Скидки на продукты в супермаркетах

Традиционно перед рождественско-новогодними праздниками продукты дорожают, поскольку резко увеличивается спрос на товары в ассортименте магазинов. В этом году на цены еще повлияли проблемы с электроэнергией. Однако потребители могут сэкономить немного средств, если будут отслеживать выгодные скидки.

Мы промониторили онлайн-маркеты известных сетей и выяснили, что украинцам доступно гораздо дешевле по состоянию на субботу, 20 декабря. Скидки действуют на такие позиции в ассортименте супермаркетов:

кофе растворимый сублимированный — 249,90 грн вместо 501,50 грн (-50%, АТБ);

сыр из коровьего молока — 129 грн вместо 259 грн (-50%, Сільпо);

вино игристое — 279 грн вместо 559 грн (-50%, АТБ);

колбаса — 83,50 грн вместо 139,80 грн (-40%, АТБ);

чай черный с бергамотом — 39,90 грн вместо 61,90 грн (-35%, АТБ);

икра лососевая — 384 грн вместо 549 грн (-30%, Сільпо);

томаты — 124,02 грн вместо 159 грн (-22%, Сільпо);

крабовые палочки — 69,99 грн вместо 85,49 грн (-18%, Сільпо);

масло сладкосливочное экстра — 88,30 грн вместо 103,90 грн (-15%, АТБ);

картофель фасованный — 55,24 грн вместо 64,99 грн (-15%, Сільпо).

Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Какие овощи могут подорожать в 2026

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, какие овощи могут больше всего прибавить в цене с января 2026 года. По мнению эксперта, ощутимое подорожание ждет тепличные продукты — огурцы и помидоры. Среди основных причин выделяют расходы на энергоносители, логистику и горючее.

"Цены могут вырасти до 200 гривен за килограмм и выше из-за подорожания электроэнергии и импортной составляющей", — отметил Владимир Чиж.

Зато другие востребованные овощи, такие как капуста, морковь, лук и свекла, останутся на относительно стабильном уровне. Их стоимость может подняться максимум на 5-10% в течение зимы благодаря достаточному урожаю и легкому процессу хранения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине продолжают дорожать поштучные куриные яйца. Супермаркеты регулярно переписывают цены на востребованные продукты питания, особенно активно это происходит перед новогодними праздниками.

Также мы писали, на что смотреть украинцам при выборе качественной икры в супермаркете. Индикаторами натуральности считается состав, внешний вид и консистенция продукта, маркировка, производитель плюс цена.