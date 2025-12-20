Супермаркети оновили ціни на продукти до Різдва — що віддають дешевше до 50%

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

На приготування новорічних або різдвяних страв українцям доведеться витратити чимало коштів, враховуючи сезонне дорожчання багатьох затребуваних продуктів харчування. Однак супермаркети встановили вигідні знижки на деякі базові товари, стимулюючи активні покупки.

Сайт Новини.LIVE дізнався про актуальні акційні пропозиції в популярних мережах і відібрав 10 позицій, які коштують набагато дешевше.

Знижки на продукти в супермаркетах

Традиційно перед різдвяно-новорічними святами продукти дорожчають, оскільки різко збільшується попит на товари в асортименті магазинів. Цьогоріч на ціни ще вплинули проблеми з електроенергією. Проте споживачі можуть заощадити трохи коштів, якщо будуть відстежувати вигідні знижки.

Ми промоніторили онлайн-маркети відомих мереж і з’ясували, що українцям доступно набагато дешевше станом на суботу, 20 грудня. Знижки діють на такі позиції в асортименті супермаркетів:

кава розчинна сублімована — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%, АТБ);

сир із коров'ячого молока — 129 грн замість 259 грн (-50%, Сільпо);

вино ігристе — 279 грн замість 559 грн (-50%, АТБ);

ковбаса — 83,50 грн замість 139,80 грн (-40%, АТБ);

чай чорний з бергамотом — 39,90 грн замість 61,90 грн (-35%, АТБ);

ікра лососева — 384 грн замість 549 грн (-30%, Сільпо);

томати — 124,02 грн замість 159 грн (-22%, Сільпо);

крабові палички — 69,99 грн замість 85,49 грн (-18%, Сільпо);

масло солодковершкове екстра — 88,30 грн замість 103,90 грн (-15%, АТБ);

картопля фасована — 55,24 грн замість 64,99 грн (-15%, Сільпо).

Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Які овочі можуть подорожчати у 2026

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, які овочі можуть найбільше прибавити в ціні з січня 2026 року. На думку експерта, відчутне подорожчання чекає тепличні продукти — огірки та помідори. Серед основних причин виділяють витрати на енергоносії, логістику і пальне.

"Ціни можуть зрости до 200 гривень за кілограм і вище через дорожчання електроенергії та імпортну складову", — зазначив Володимир Чиж.

Натомість інші затребувані овочі, як от капуста, морква, цибуля і буряк, залишаться на відносно стабільному рівні. Їх вартість може піднятися максимум на 5-10% протягом зими завдяки достатньому врожаю і легкому процесу зберігання.

