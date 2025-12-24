Ціни на цукор можуть здивувати українців — скільки буде коштувати в січні 2026

Час закупити цукор — що буде з цінами в супермаркетах у січні
Враховуючи планомірне дорожчання товарів у супермаркетах, українці намагаються економити, шукаючи продукти зі знижками. Чимало базових позицій в асортименті можуть зрости в ціні найближчим часом, уже з січня 2026 року. Цікаво дізнатися, чи торкнеться висхідний тренд цукру.
Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на цукор із настанням 2026 року.
Чи подорожчає цукор у січні
Поки протягом 2025 року суттєво зростала вартість багатьох базових продуктів, особливо з настанням осені та відновленням масованих ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури, ситуація з цінами на цукор залишалася відносно стабільною.
За словами експерта, дорожчання відбулося у річному розрізі, проте відсоток виявився набагато меншим, ніж у випадку з іншими затребуваними товарами. Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограму в листопаді перебувала на рівні 30,37 грн. А станом на листопад 2024 року фіксували показник 33,12 грн.
"Саме тому я не можу сказати, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 грн", — констатував Володимир Чиж.
Скільки коштує цукор в Україні
Ми промоніторили актуальні пропозиції в різних популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально коштує кілограм цукру. Станом на 23 грудня 2025 року результати були такими:
- Новус — 28,49 грн;
- Варус — 28,50 грн;
- АТБ — 28,50 грн;
- Ашан — 28,50 грн;
- Метро — 28,50 грн;
- Фора — 28,50 грн;
- МегаМаркет — 29,10 грн;
- Сільпо — 30,29 грн.
Зауважимо, ціни вказані без урахування акційних пропозицій. Деякі супермаркети встановили знижки на товар, аби стимулювати продажі та звільнити місця на полицях. Завдяки цьому споживачі можуть заощадити трохи коштів перед різдвяно-новорічними святами.
Що ще варто знати українцям
