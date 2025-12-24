Ціни на цукор можуть здивувати українців — скільки буде коштувати в січні 2026

Цукор у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Враховуючи планомірне дорожчання товарів у супермаркетах, українці намагаються економити, шукаючи продукти зі знижками. Чимало базових позицій в асортименті можуть зрости в ціні найближчим часом, уже з січня 2026 року. Цікаво дізнатися, чи торкнеться висхідний тренд цукру.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на цукор із настанням 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Чи подорожчає цукор у січні

Поки протягом 2025 року суттєво зростала вартість багатьох базових продуктів, особливо з настанням осені та відновленням масованих ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури, ситуація з цінами на цукор залишалася відносно стабільною.

За словами експерта, дорожчання відбулося у річному розрізі, проте відсоток виявився набагато меншим, ніж у випадку з іншими затребуваними товарами. Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограму в листопаді перебувала на рівні 30,37 грн. А станом на листопад 2024 року фіксували показник 33,12 грн.

"Саме тому я не можу сказати, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 грн", — констатував Володимир Чиж.

Скільки коштує цукор в Україні

Ми промоніторили актуальні пропозиції в різних популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально коштує кілограм цукру. Станом на 23 грудня 2025 року результати були такими:

Новус — 28,49 грн;

Варус — 28,50 грн;

АТБ — 28,50 грн;

Ашан — 28,50 грн;

Метро — 28,50 грн;

Фора — 28,50 грн;

МегаМаркет — 29,10 грн;

Сільпо — 30,29 грн.

Зауважимо, ціни вказані без урахування акційних пропозицій. Деякі супермаркети встановили знижки на товар, аби стимулювати продажі та звільнити місця на полицях. Завдяки цьому споживачі можуть заощадити трохи коштів перед різдвяно-новорічними святами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, бюджетний хліб може зникнути з полиць супермаркетів у 2026 році. В Україні прогнозують дорожчання продукту на 25%, але в разі перемир’я ціни зростуть максимум на 10-12% від поточних.

Також ми писали про індикатори натуральної червоної та чорної ікри. Для визначення якості продукту необхідно звертати увагу на склад, виробника, маркування, зовнішній вигляд, консистенцію та вартість.