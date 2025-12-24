Відео
Головна Економіка Час закупити цукор — що буде з цінами в супермаркетах у січні

Час закупити цукор — що буде з цінами в супермаркетах у січні

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 07:45
Ціни на цукор можуть здивувати українців — скільки буде коштувати в січні 2026
Цукор у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Враховуючи планомірне дорожчання товарів у супермаркетах, українці намагаються економити, шукаючи продукти зі знижками. Чимало базових позицій в асортименті можуть зрости в ціні найближчим часом, уже з січня 2026 року. Цікаво дізнатися, чи торкнеться висхідний тренд цукру.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на цукор із настанням 2026 року.

Читайте також:

Чи подорожчає цукор у січні

Поки протягом 2025 року суттєво зростала вартість багатьох базових продуктів, особливо з настанням осені та відновленням масованих ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури, ситуація з цінами на цукор залишалася відносно стабільною.

За словами експерта, дорожчання відбулося у річному розрізі, проте відсоток виявився набагато меншим, ніж у випадку з іншими затребуваними товарами. Згідно з Мінфіном, середня вартість кілограму в листопаді перебувала на рівні 30,37 грн. А станом на листопад 2024 року фіксували показник 33,12 грн.

"Саме тому я не можу сказати, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 грн", — констатував Володимир Чиж.

Скільки коштує цукор в Україні

Ми промоніторили актуальні пропозиції в різних популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально коштує кілограм цукру. Станом на 23 грудня 2025 року результати були такими:

  • Новус — 28,49 грн;
  • Варус — 28,50 грн;
  • АТБ — 28,50 грн;
  • Ашан — 28,50 грн;
  • Метро — 28,50 грн;
  • Фора — 28,50 грн;
  • МегаМаркет — 29,10 грн;
  • Сільпо — 30,29 грн.

Зауважимо, ціни вказані без урахування акційних пропозицій. Деякі супермаркети встановили знижки на товар, аби стимулювати продажі та звільнити місця на полицях. Завдяки цьому споживачі можуть заощадити трохи коштів перед різдвяно-новорічними святами.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, бюджетний хліб може зникнути з полиць супермаркетів у 2026 році. В Україні прогнозують дорожчання продукту на 25%, але в разі перемир’я ціни зростуть максимум на 10-12% від поточних.

Також ми писали про індикатори натуральної червоної та чорної ікри. Для визначення якості продукту необхідно звертати увагу на склад, виробника, маркування, зовнішній вигляд, консистенцію та вартість.

цукор продукти покупки супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
