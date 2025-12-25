Цены на яйца после новогодних праздников — что могут увидеть украинцы в супермаркетах

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам приходится мириться с планомерным удорожанием востребованного продукта. Цены на яйца продолжают расти в конце 2025 года, что объясняется увеличенным потребительским спросом и не только. Предполагается переход восходящего тренда на январь, то есть улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Что будет с ценами на яйца в 2026

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,16-82,95 грн (по состоянию на 25 декабря). Индекс потребительских цен в текущем месяце составил 104,11%, то есть продукт подорожал на 4,11% по сравнению с ноябрем. Аналогичную тенденцию проследили относительно октября.

По словам эксперта, куриные яйца — максимально востребованный товар в Украине, а цены на продукт были одними из самых волатильных в 2025 году. Годовой прирост стоимости составил более 50% и дальше ситуация становиться лучше не будет.

"В начале 2026 года средняя цена за десяток яиц в большинстве торговых сетей и на рынках Украины прогнозируется на уровне примерно 75-95 грн. Опять-таки, подорожание будет зависеть от того, будем ли мы с электроэнергией", — констатировал Владимир Чиж.

Он уточнил, что проблемы со светом в январе могут негативно отразиться на стоимости куриных яиц. Ведь предприятиям приходится нести дополнительные финансовые потери из-за вынужденной необходимости обслуживать генераторы. В случае улучшения ситуации в энергосистеме "галопирования цен не будет".

Цены на яйца перед Новым годом

Мы промониторили актуальные предложения в нескольких популярных сетях супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны потратить потребители на упакованный десяток яиц. Цены по состоянию на 25 декабря такие:

Сільпо — 59,99 грн;

МегаМаркет — 60,70 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн.

Отметим, это стоимость без учета актуальных скидок. Благодаря акционным предложениям на некоторые товары в ассортименте украинцы могут экономить свой бюджет. Как альтернатива — покупать нефасованные яйца, они традиционно стоят немного дешевле, чем фасованные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году большинство продуктов питания подорожают. Экономист спрогнозировал, на сколько вырастут цены на хлеб, мясо, сахар, базовые овощи, молоко и пр. Расходы потребителей могут существенно измениться.

Также мы писали, как выбрать качественный зерновой кофе в супермаркетах и на что украинцам обращать внимание. Среди важных индикаторов натуральности продукта — сырье, происхождение и технология обработки.