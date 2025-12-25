Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на яйца могут измениться в январе — чего ждать потребителям

Цены на яйца могут измениться в январе — чего ждать потребителям

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 17:12
Цены на яйца после новогодних праздников — что могут увидеть украинцы в супермаркетах
Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам приходится мириться с планомерным удорожанием востребованного продукта. Цены на яйца продолжают расти в конце 2025 года, что объясняется увеличенным потребительским спросом и не только. Предполагается переход восходящего тренда на январь, то есть улучшения ситуации в ближайшее время ждать не стоит.

Об этом рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на яйца в 2026

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 82,16-82,95 грн (по состоянию на 25 декабря). Индекс потребительских цен в текущем месяце составил 104,11%, то есть продукт подорожал на 4,11% по сравнению с ноябрем. Аналогичную тенденцию проследили относительно октября.

По словам эксперта, куриные яйца — максимально востребованный товар в Украине, а цены на продукт были одними из самых волатильных в 2025 году. Годовой прирост стоимости составил более 50% и дальше ситуация становиться лучше не будет.

"В начале 2026 года средняя цена за десяток яиц в большинстве торговых сетей и на рынках Украины прогнозируется на уровне примерно 75-95 грн. Опять-таки, подорожание будет зависеть от того, будем ли мы с электроэнергией", — констатировал Владимир Чиж.

Он уточнил, что проблемы со светом в январе могут негативно отразиться на стоимости куриных яиц. Ведь предприятиям приходится нести дополнительные финансовые потери из-за вынужденной необходимости обслуживать генераторы. В случае улучшения ситуации в энергосистеме "галопирования цен не будет".

Цены на яйца перед Новым годом

Мы промониторили актуальные предложения в нескольких популярных сетях супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны потратить потребители на упакованный десяток яиц. Цены по состоянию на 25 декабря такие:

  • Сільпо — 59,99 грн;
  • МегаМаркет — 60,70 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 76 грн;
  • АТБ — 76,70 грн.

Отметим, это стоимость без учета актуальных скидок. Благодаря акционным предложениям на некоторые товары в ассортименте украинцы могут экономить свой бюджет. Как альтернатива — покупать нефасованные яйца, они традиционно стоят немного дешевле, чем фасованные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году большинство продуктов питания подорожают. Экономист спрогнозировал, на сколько вырастут цены на хлеб, мясо, сахар, базовые овощи, молоко и пр. Расходы потребителей могут существенно измениться.

Также мы писали, как выбрать качественный зерновой кофе в супермаркетах и на что украинцам обращать внимание. Среди важных индикаторов натуральности продукта — сырье, происхождение и технология обработки.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации