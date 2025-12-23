Цены на яйца перед Рождеством — что происходит в супермаркетах и где искать дешевые

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Перед Рождеством и Новым годом цены на куриные яйца продолжают планомерно расти. Супермаркеты регулярно переписывают стоимость позиций в ассортименте, учитывая возросший спрос на продукт. А в следующем 2026 году цены могут активнее пойти вверх.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит со стоимостью куриных яиц в Украине перед Рождеством.

Реклама

Читайте также:

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,16-83,95 грн (на 23 декабря 2025 года). Для сравнения, полторы недели назад показатели зафиксировались в пределах 81,80-83,40 грн, что свидетельствует о планомерном удорожании товара.

Мы промониторили актуальные предложения в разных популярных сетях супермаркетов и выяснили, сколько должны отдать потребители за фасованный десяток яиц. Результаты оказались такими:

Сільпо — 59,99 грн;

МегаМаркет — 60,70 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн.

Поштучные яйца в некоторых супермаркетах подешевели. В частности в Форе стоимость находится на уровне 6,44 грн/шт. (вместо 6,51 грн на 13 декабря), в Ашане — 6,40 грн/шт. вместо 6,70 грн, в Новусе — 6,49 грн/шт. вместо 6,79 грн. В МегаМаркете цена поднялась с 7,40 грн/шт. до 7,50 грн, в Варусе осталась на прежнем уровне — 5,49 грн/шт.

Минимальная стоимость яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на яйца в 2026

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, к каким ценам на куриные яйца готовиться украинцам в 2026 году. По его словам, продукт был одним из самых волатильных в 2025-м, а подорожание в годовом разрезе составило более 50%.

"В начале 2026-го средняя цена за десяток яиц в большинстве торговых сетей и на рынках Украины прогнозируется на уровне примерно 75-95 грн. Опять-таки, подорожание будет зависеть от того, будем ли мы с электроэнергией", — констатировал эксперт.

В случае длительных отключений света производителям придется поднимать стоимость своего продукта. Ведь у предприятий появятся новые расходы — обслуживание генераторов. Зато стабилизация ситуации с электроэнергией, наоборот, приведет к замедлению так называемого "галопирования цен".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зимой 2026 года могут резко подорожать тепличные овощи — помидоры и огурцы. Из-за проблем с электроэнергией и сезонного фактора продукты вырастут в цене до 200 грн за килограмм.

Также мы писали, что произойдет с ценами на хлеб в 2026 году. Эксперты прогнозируют подорожание на 25% в случае продолжения полномасштабной войны и на 10-12% максимум — в случае перемирия с Россией.