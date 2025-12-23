Відео
Головна Економіка Ціни на яйця не зупинилися перед Різдвом — де шукати найдешевші

Ціни на яйця не зупинилися перед Різдвом — де шукати найдешевші

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 18:52
Ціни на яйця перед Різдвом — що відбувається в супермаркетах і де шукати дешеві
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Перед Різдвом і Новим роком ціни на курячі яйця продовжують планомірно зростати. Супермаркети регулярно переписують вартість позицій в асортименті, враховуючи збільшений попит на продукт. А наступного 2026 року ціни можуть активніше піти вгору.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю курячих яєць в Україні перед Різдвом.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,16-83,95 грн (на 23 грудня 2025 року). Для порівняння, півтора тижня тому показники зафіксувалися в межах  81,80-83,40 грн, що свідчить про планомірне дорожчання товару.

Ми промоніторили актуальні пропозиції в різних популярних мережах супермаркетів і з’ясували, скільки повинні віддати споживачі за фасований десяток яєць. Результати виявилися такими:

  • Сільпо — 59,99 грн;
  • МегаМаркет — 60,70 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 76 грн;
  • АТБ — 76,70 грн.

Поштучні яйця в деяких супермаркетах подешевшали. Зокрема у Форі вартість перебуває на рівні 6,44 грн/шт. (замість 6,51 грн на 13 грудня), в Ашані — 6,40 грн/шт. замість 6,70 грн, у Новусі — 6,49 грн/шт. замість 6,79 грн. У МегаМаркеті ціна піднялася з 7,40 грн/шт. до 7,50 грн, у Варусі залишилася на колишньому рівні — 5,49 грн/шт.

Мінімальна вартість яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на яйця у 2026

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, до яких цін на курячі яйця готуватися українцям у 2026 році. За його словами, продукт був одним із найбільш волатильних у 2025-му, а подорожчання у річному розрізі склало понад 50%.

"На початку 2026-го середня ціна за десяток яєць у більшості торговельних мереж і на ринках України прогнозується на рівні приблизно 75-95 грн. Знову-таки, дорожчання залежатиме від того, чи будемо ми з електроенергією", — констатував експерт.

У разі тривалих відключень світла виробникам доведеться піднімати вартість свого продукту. Адже у підприємств з’являться нові витрати — обслуговування генераторів. Натомість стабілізація ситуації з електроенергією, навпаки, призведе до сповільнення так званого "галопування цін".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, взимку 2026 року можуть різко подорожчати тепличні овочі — помідори та огірки. Через проблеми з електроенергією та сезонний фактор продукти зростуть у ціні до 200 грн за кілограм.

Також ми писали, що станеться з цінами на хліб у 2026 році. Експерти прогнозують дорожчання на 25% у разі продовження повномасштабної війни та на 10-12% максимум — у випадку перемир’я з Росією.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
