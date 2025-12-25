Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на продукты в 2026 — что больше всего подорожает в Украине

Цены на продукты в 2026 — что больше всего подорожает в Украине

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 03:42
Цены на продукты резко изменятся — что подорожает в 2026 и к чему готовиться
Кассы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Товары в супермаркетах планомерно дорожают, а безостановочный восходящий тренд заставляет украинцев искать продукты со скидками для экономии бюджета. С наступлением 2026 года ситуация не улучшится, наоборот — некоторые востребованные позиции в ассортименте магазинов продолжат расти в цене.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с ценами на базовые продукты зимой 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Овощи из борщевого набора

Благодаря хорошему урожаю капуста, морковь, лук и свекла останутся относительно стабильными в вопросе цены. По крайней мере в январе экономист Владимир Чиж не прогнозирует ощутимого подорожания.

Зато в поздний зимний период может возникнуть дефицит базовых овощей, что приведет к небольшому поднятию стоимости. Уже в начале весны 2026 года стоит ждать таких цен:

  • картофель — до 25-30 грн/кг;
  • капуста — до 25 грн/кг;
  • морковь и свекла — до 20-22 грн/кг;
  • лук — до 18 грн/кг.

"Больше всего прибавят в цене тепличные овощи — огурцы и помидоры. Стоимость может вырасти до 200 гривен за килограмм и выше из-за подорожания электроэнергии и импортной составляющей", — рассказал эксперт Новини.LIVE.

Что будет с ценами на молоко и масло

Владимир Чиж посоветовал украинцам готовиться к новым ценам на молочную продукцию в ближайшее время. За последние 12 месяцев масло, кисломолочные изделия и непосредственно молоко подорожали на 15-25%. Восходящий тренд перейдет на 2026 год из-за роста расходов производителей на содержание скота, корм, логистику, энергоносители, горючее и пр.

"Особенно это касается сливочного масла, кисломолочных изделий и продукции, требующей хранения или переработки. Прогнозируемый рост цен произойдет на уровне 7-10%", — констатировал экономист.

Цены на мясо в 2026 году

В годовом измерении мясо подорожало ориентировочно на 20% (курятина, свинина, говядина). Причины прозрачны: себестоимость животноводства постепенно росла из-за общей инфляции, а массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры подкрепили восходящую тенденцию.

По словам Владимира Чижа, в случае сохранения главных факторов влияния в начале 2026 года (совместно с колебаниями экспортного и внутреннего спроса) мясо может подорожать до 10% и даже больше. Судя по ситуации в декабре, оснований для улучшения нет.

Что будет со стоимостью сахара и хлеба

Один из востребованных товаров — сахар — не демонстрировал значительной ценовой динамики в течение 2025 года. Ситуация остается прогнозируемой и стабильной, что дает основания ожидать аналогичных обстоятельств в ближайшее время.

"Не могу сказать, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 грн", — отметил Владимир Чиж.

Зато хлеб может ощутимо подорожать, если полномасштабная война и отключения электроэнергии продолжатся. За текущий год пекарням пришлось поднять цены на 20%, ведь выросли расходы на сырье, содержание предприятия, квалифицированных сотрудников и тому подобное.

Экономист прогнозирует подорожание хлеба на 25% в течение 2026-го. Однако если прекратятся удары россиян по энергетике или наступит мир в Украине, цены поднимутся максимум на 10-12%. Как видно, даже отсутствие угрозы со стороны РФ не позволит удержать показатели стоимости на текущем уровне.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине продолжают дорожать куриные яйца в конце декабря 2025 года. Минимальная стоимость в популярных супермаркетах находится в диапазоне 60-76 грн за упакованный десяток.

Также мы писали, как украинцам определить натуральный кофе и на что обращать внимание в магазинах. Самое высокое качество обычно имеют зерна арабики. А робусту используют для придания крепости и горечи напитку.

продукты покупки цены супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации