Цены на продукты резко изменятся — что подорожает в 2026 и к чему готовиться

Товары в супермаркетах планомерно дорожают, а безостановочный восходящий тренд заставляет украинцев искать продукты со скидками для экономии бюджета. С наступлением 2026 года ситуация не улучшится, наоборот — некоторые востребованные позиции в ассортименте магазинов продолжат расти в цене.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с ценами на базовые продукты зимой 2026 года.

Овощи из борщевого набора

Благодаря хорошему урожаю капуста, морковь, лук и свекла останутся относительно стабильными в вопросе цены. По крайней мере в январе экономист Владимир Чиж не прогнозирует ощутимого подорожания.

Зато в поздний зимний период может возникнуть дефицит базовых овощей, что приведет к небольшому поднятию стоимости. Уже в начале весны 2026 года стоит ждать таких цен:

картофель — до 25-30 грн/кг;

капуста — до 25 грн/кг;

морковь и свекла — до 20-22 грн/кг;

лук — до 18 грн/кг.

"Больше всего прибавят в цене тепличные овощи — огурцы и помидоры. Стоимость может вырасти до 200 гривен за килограмм и выше из-за подорожания электроэнергии и импортной составляющей", — рассказал эксперт Новини.LIVE.

Что будет с ценами на молоко и масло

Владимир Чиж посоветовал украинцам готовиться к новым ценам на молочную продукцию в ближайшее время. За последние 12 месяцев масло, кисломолочные изделия и непосредственно молоко подорожали на 15-25%. Восходящий тренд перейдет на 2026 год из-за роста расходов производителей на содержание скота, корм, логистику, энергоносители, горючее и пр.

"Особенно это касается сливочного масла, кисломолочных изделий и продукции, требующей хранения или переработки. Прогнозируемый рост цен произойдет на уровне 7-10%", — констатировал экономист.

Цены на мясо в 2026 году

В годовом измерении мясо подорожало ориентировочно на 20% (курятина, свинина, говядина). Причины прозрачны: себестоимость животноводства постепенно росла из-за общей инфляции, а массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры подкрепили восходящую тенденцию.

По словам Владимира Чижа, в случае сохранения главных факторов влияния в начале 2026 года (совместно с колебаниями экспортного и внутреннего спроса) мясо может подорожать до 10% и даже больше. Судя по ситуации в декабре, оснований для улучшения нет.

Что будет со стоимостью сахара и хлеба

Один из востребованных товаров — сахар — не демонстрировал значительной ценовой динамики в течение 2025 года. Ситуация остается прогнозируемой и стабильной, что дает основания ожидать аналогичных обстоятельств в ближайшее время.

"Не могу сказать, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 грн", — отметил Владимир Чиж.

Зато хлеб может ощутимо подорожать, если полномасштабная война и отключения электроэнергии продолжатся. За текущий год пекарням пришлось поднять цены на 20%, ведь выросли расходы на сырье, содержание предприятия, квалифицированных сотрудников и тому подобное.

Экономист прогнозирует подорожание хлеба на 25% в течение 2026-го. Однако если прекратятся удары россиян по энергетике или наступит мир в Украине, цены поднимутся максимум на 10-12%. Как видно, даже отсутствие угрозы со стороны РФ не позволит удержать показатели стоимости на текущем уровне.

Что еще нужно знать украинцам

