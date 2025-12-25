Ціни на продукти різко зміняться — що подорожчає у 2026 та до чого готуватися

Каси в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Товари в супермаркетах планомірно дорожчають, а безупинний висхідний тренд змушує українців шукати продукти зі знижками для економії бюджету. З настанням 2026 року ситуація не покращиться, навпаки — деякі затребувані позиції в асортиментах магазинів далі зростатимуть в ціні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з цінами на базові продукти взимку 2026 року.

Овочі з борщового набору

Завдяки хорошому врожаю капуста, морква, цибуля і буряк залишаться відносно стабільними в питанні ціни. Принаймні у січні економіст Володимир Чиж не прогнозує відчутного дорожчання.

Натомість у пізній зимовий період може виникнути дефіцит базових овочів, що призведе до невеликого підняття вартості. Вже на початку весни 2026 року варто чекати таких цін:

картопля — до 25-30 грн/кг;

капуста — до 25 грн/кг;

морква та буряк — до 20-22 грн/кг;

цибуля — до 18 грн/кг.

"Найбільше додадуть у ціні тепличні овочі — огірки та помідори. Вартість може зрости до 200 гривень за кілограм і вище через дорожчання електроенергії та імпортну складову", — зазначив фахівець у коментарі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на молоко і масло

Володимир Чиж порадив українцям готуватися до нових цін на молочну продукцію найближчим часом. За останні 12 місяців масло, кисломолочні вироби і безпосередньо молоко подорожчали на 15-25%. Висхідний тренд перейде на 2026 рік через зростання витрат виробників на утримання худоби, корм, логістику, енергоносії, пальне тощо.

"Особливо це стосується вершкового масла, кисломолочних виробів та продукції, яка потребує зберігання або переробки. Прогнозоване зростання цін відбудеться на рівні 7-10%", — констатував економіст.

Ціни на м'ясо у 2026 році

У річному вимірі м'ясо подорожчало орієнтовно на 20% (курятина, свинина, яловичина). Причини прозорі: собівартість тваринництва поступово зростала через загальну інфляцію, а масовані атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури підкріпили висхідну тенденцію.

За словами Володимира Чижа, в разі збереження головних чинників впливу на початку 2026 року (спільно з коливаннями експортного і внутрішнього попиту) м'ясо може подорожчати до 10% і навіть більше. Судячи з ситуації в грудні, підстав для покращення немає.

Що буде з вартістю цукру та хліба

Один із затребуваних товарів — цукор — не демонстрував значної цінової динаміки протягом 2025 року. Ситуація залишається прогнозованою і стабільною, що дає підстави очікувати аналогічних обставин найближчим часом.

"Не можу сказати, що на початку 2026 року є передумови для різкого зростання ціни на цукор. Його середня вартість за кілограм буде знаходитися у діапазоні 40-48 грн", — зазначив Володимир Чиж у коментарі Новини.LIVE.

Натомість хліб може відчутно подорожчати, якщо повномасштабна війна та відключення електроенергії продовжаться. За поточний рік пекарням довелося підняти ціни на 20%, адже зросли витрати на сировину, утримання підприємства, кваліфікованих працівників тощо.

Економіст прогнозує дорожчання хліба на 25% упродовж 2026-го. Однак якщо припиняться удари росіян по енергетиці чи настане мир в Україні, ціни піднімуться максимум на 10-12%. Як видно, навіть відсутність загрози з боку РФ не дозволить утримати показники вартості на поточному рівні.

Що ще варто знати українцям

