Перетин кордону у 2026 — з якими продуктами не вдасться виїхати з України

Чимало українців беруть із собою в далекі поїздки продукти харчування. Однак людей не пропустять через кордон за наявності заборонених товарів і речей. Доведеться викинути зайву їжу чи утилізувати на місці, інакше виїзд з України буде обмежено.

Про це розповіли на спеціалізованому порталі Visit Ukraine.

Яку їжу заборонено перевозити через кордон

Законодавство Європейського Союзу встановило суворі правила щодо перевезення продуктів харчування. Це не просто формальність або вимога, якої дотримуються одиниці. За транспортування певних товарів загрожує штраф від 50 до 1 000 євро (залежно від країни), конфіскація чи навіть заборона на в'їзд.

Не можна перевозити через кордон у 2026 році:

м’ясо та м’ясні продукти;

молоко та молочні продукти;

консерви на основі м’яса;

сало в будь-якому вигляді

ковбаси.

Під заборону підпадає зокрема сир, молоко, йогурт, сметана, масло, свіже м’ясо, промислові та домашні консерви (навіть у вигляді тушонки або згущеного молока). Однак у дорогу дозволяють брати певну кількість інших продуктів у розрахунку на одну людину. Якщо буде перевищення ліміту, доведеться викинути чи утилізувати зайву їжу на місці.

Що буде з цінами на молоко і м’ясо

Економіст Володимир Чиж розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, чого очікувати від цін на м’ясні та молочні продукти з січня 2026 року. Він порадив готуватися до дорожчання товарів.

Наприклад, вершкове масло та кисломолочні вироби в супермаркетах можуть коштувати на 7-10% більше, бо вони повинні зберігатися в холодильниках, а витрати на електроенергію планомірно ростуть. Аналогічний тренд зачепить м'ясо.

"Основні чинники — зростання собівартості тваринництва, кормів, енергії та логістики; також експортні та внутрішні попити. Якщо ці чинники збережуться, а підстав для їх зменшення наразі не видно, то уже на початку 2026 року м’ясо може подорожчати до 10%", — зазначив Володимир Чиж.

Не тільки дорожчання кормів і витрати на електроенергію/логістику впливають на формування вартості цих продуктів. Значну роль відіграє утримання працівників (зарплати), ринкова конкуренція, нерівномірність між попитом і пропозицією тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивозити з України кошти в будь-якій сумі, однак на кордоні доведеться задекларувати готівку в разі перевищення встановленого ліміту — 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, які продукти найбільше подорожчають в Україні з січня 2026 року. Споживачам варто готуватися до зростання цін на молоко, масло, хліб, м'ясо, більшість овочів та інші затребувані товари.