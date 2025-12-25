Перевірки на кордоні — скільки грошей можна буде вивезти з України у 2026

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців перетинають кордон із готівковими коштами. Безперешкодний виїзд можливий із певною сумою, а перевищення встановленого ліміту призведе до додаткових процедур. Постає питання, скільки грошей можна буде вивозити з України з січня 2026 року.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Вивезення валюти з України у 2026

Українським законодавством не встановлені обмеження на вивезення готівки за кордон, тобто дозволяється переміщувати будь-яку суму. Однак зайвих клопотів уникнути не вдасться, оскільки наші громадяни повинні здійснювати обов’язкове декларування в разі перевищення ліміту.

"Фізичні особи-резиденти здійснюють переміщення готівкової валюти за межі України в загальній сумі, що не перевищує на день вивезення 10 000 євро в еквіваленті, без подання підтвердних документів", — уточнили на сайті НБУ.

Іншими словами, якщо грошей буде забагато — понад 10 000 євро — доведеться їх задекларувати і надати документи, які підтверджують джерела походження. Це можуть бути виписки з банку про зняття фізичною особою готівки з власних рахунків або довідки про здійснення валютно-обмінної операції.

Штраф за ухилення від декларування

Митний кодекс України містить статтю 471, яка передбачає фінансову відповідальність для громадян за недекларування валютних цінностей, що переміщуються через державний кордон України. Порушникам доведеться заплатити 20% від суми, яка перевищує встановлений законом ліміт.

Наприклад, якщо людина намагається вивезти 15 000 євро в еквіваленті (допускається будь-яка валюта), то штраф накладуть на 5 000 євро (саме стільки потрібно задекларувати). Виходить, фінансова санкція становитиме 1 000 євро.

Нагадаємо, незаконний виїзд за кордон не позбавляє українців права на спадщину. Для виходу з ситуації необхідно звернутися в консульство і скласти довіреність на свого представника в Україні.

