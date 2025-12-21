Відео
Чи втратять спадщину українці, які незаконно виїхали за кордон

Чи втратять спадщину українці, які незаконно виїхали за кордон

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 08:45
Спадщина у 2026 році — чи втратять майно українці, які незаконно виїхали за кордон
Людина ставить печатку на документі. Фото: Pixabay

Питання спадку в Україні залишається актуальним як для громадян, що проживають у країні, так і для тих, хто перебуває за її межами. Однак деякі українці виїхали за кордон незаконно, тож виникає питання, чи зможуть вони отримати майно.

Про те, чи зможуть отримати спадщину в Україні громадяни, які незаконно виїхали за кордон, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Читайте також:

Чи втрачає право на спадок людина, яка незаконно виїхала за кордон

Факт незаконного перетину кордону сам по собі не є підставою для втрати права на спадщину. Експерт нагадав, що українське законодавство не пов’язує спадкові права зі способом виїзду або перебування особи за кордоном.

"Право на спадок може бути втрачено лише у випадках, прямо передбачених законом, зокрема: пропуску встановленого строку для прийняття спадщини або визнання особи негідним спадкоємцем за рішенням суду", — зазначив юрист.

Таким чином, навіть за наявності порушень міграційних правил, спадкові права зберігаються, якщо дотримано процедуру прийняття спадщини.

Чи можна отримати спадщину за кордоном та як це зробити у 2026 році

Отримати спадщину, перебуваючи за кордоном, за словами Олега Козляка можливо. Для цього не обов’язково особисто приїжджати в Україну. Основні кроки, які потрібно здійснити:

  1. Подати заяви про прийняття спадщини через консульську установу України за кордоном.
  2. Оформити довіреність на представника в Україні (вона має бути нотаріально посвідченою та легалізованою).
  3. Надіслати заяву поштою за умови нотаріального засвідчення підпису.

Після прийняття спадщини подальше оформлення майнових прав може здійснюватися через уповноважену особу.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок, за яким нотаріуси передаватимуть дані до Податкової служби. Набуде чинності нова періодичність подання звітів про укладені угоди та оформлення спадщини.

Також ми розповідали, що питання спадкування для багатьох є складним і незрозумілим. Однак так чи інакше з ним стикаються майже всі — або під час отримання спадщини, або коли заздалегідь планують передати майно близьким.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
