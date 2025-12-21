Спадщина у 2026 році — чи втратять майно українці, які незаконно виїхали за кордон

Людина ставить печатку на документі. Фото: Pixabay

Питання спадку в Україні залишається актуальним як для громадян, що проживають у країні, так і для тих, хто перебуває за її межами. Однак деякі українці виїхали за кордон незаконно, тож виникає питання, чи зможуть вони отримати майно.

Про те, чи зможуть отримати спадщину в Україні громадяни, які незаконно виїхали за кордон, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Чи втрачає право на спадок людина, яка незаконно виїхала за кордон

Факт незаконного перетину кордону сам по собі не є підставою для втрати права на спадщину. Експерт нагадав, що українське законодавство не пов’язує спадкові права зі способом виїзду або перебування особи за кордоном.

"Право на спадок може бути втрачено лише у випадках, прямо передбачених законом, зокрема: пропуску встановленого строку для прийняття спадщини або визнання особи негідним спадкоємцем за рішенням суду", — зазначив юрист.

Таким чином, навіть за наявності порушень міграційних правил, спадкові права зберігаються, якщо дотримано процедуру прийняття спадщини.

Чи можна отримати спадщину за кордоном та як це зробити у 2026 році

Отримати спадщину, перебуваючи за кордоном, за словами Олега Козляка можливо. Для цього не обов’язково особисто приїжджати в Україну. Основні кроки, які потрібно здійснити:

Подати заяви про прийняття спадщини через консульську установу України за кордоном. Оформити довіреність на представника в Україні (вона має бути нотаріально посвідченою та легалізованою). Надіслати заяву поштою за умови нотаріального засвідчення підпису.

Після прийняття спадщини подальше оформлення майнових прав може здійснюватися через уповноважену особу.

