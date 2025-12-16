Черги спадкоємців в Україні хочуть змінити — кому стане важче отримати майно

Людина тримає в руках Цивільний кодекс. Фото: УНІАН

Чинний Цивільний кодекс більше не відповідає сучасним реаліям в Україні сформованих війною, глобалізацією, цифровізацією, масовим спадкуванням бізнесу та корпоративних прав. Тому парламент розпочав його комплексне оновлення.

Про те, як хочуть змінити правила спадкування в Україні, пише "Судово-юридична газета".

Які зміни готує влада

У Верховній Раді вже зареєстровано два законопроєкти, які передбачають рекодифікацію Цивільного кодексу. Вони стосуються першої та другої книг документа.

22 жовтня 2025 року депутати ухвалили за основу законопроєкт №14056 (перша книга), а 5 листопада 2025 року — законопроєкт №14057 (друга книга).

Інші книги Кодексу, з третьої по дев’яту, поки не зареєстровані, але їхні тексти вже оприлюднені для громадського обговорення.

Як планують змінити черги спадкоємців

Одні з найважливіших змін стосуються спадкового права. Його норми планують перенести з книги шостої до книги сьомої та суттєво оновити.

Зокрема, до складу спадщини зможуть входити цифрові активи — наприклад, цифрові об’єкти чи права, якщо інше не заборонено законом або правилами користування. Також може змінитися черговість спадкування за законом:

Друга черга — онуки спадкодавця (навіть якщо їхні батьки живі).

— онуки спадкодавця (навіть якщо їхні батьки живі). Третя черга — рідні брати та сестри, а також дід і баба з обох боків.

— рідні брати та сестри, а також дід і баба з обох боків. Четверта черга — рідні дядьки та тітки.

— рідні дядьки та тітки. П’ята черга — особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років.

— особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років. Шоста черга — інші родичі до шостого ступеня споріднення включно, а також утриманці, які не були членами сім’ї.

Утриманцями вважатимуться неповнолітні або непрацездатні особи, які щонайменше п’ять років отримували від спадкодавця матеріальну допомогу як основне або єдине джерело існування.

Особи, які вчинили умисне вбивство спадкодавця або інших потенційних спадкоємців, а також замах на їхнє життя, втратять право на спадкування.

Як прийматиметься спадщина

Прийняття спадщини або відмова від неї відбуватиметься лише через заяву нотаріусу. Якщо спадкоємець протягом шести місяців не подав заяву, не проживав разом зі спадкодавцем і не належить до соціально вразливих категорій, він вважатиметься таким, що спадщину не прийняв.

Спадкове майно можна буде ділити за домовленістю або через суд. Договір про поділ спадщини укладатиметься письмово та обов’язково посвідчуватиметься нотаріально.

Хто управлятиме спадщиною

Окремою новинкою стане запровадження управління спадщиною, до складу якої входять корпоративні права. До отримання спадкоємцями свідоцтв нотаріус призначатиме одного управителя. Ним може бути:

спадкоємець;

виконавець заповіту;

особа, визначена в заповіті;

інша особа за договором управління.

Управитель зможе представляти інтереси спадкоємців на загальних зборах компанії. Якщо померлий був єдиним власником і керівником бізнесу, управитель матиме право призначити виконавчий орган на період спадкової процедури.

Виконавця заповіту планують зобов’язати не лише контролювати борги спадкодавця, а й звертатися до суду для їх стягнення. Також з’явиться можливість розірвати спадковий договір за згодою сторін без суду.

Раніше ми писали, що в Україні спадщина зазвичай передається родичам за законом, однак власник може сам обрати спадкоємців, оформивши заповіт. Попри це, спори щодо майна часто вирішуються в судах.

Також ми розповідали, що заповіт дозволяє заздалегідь визначити долю свого майна після смерті. За його допомогою спадкодавець може передати власність не лише членам сім’ї, а й будь-яким іншим особам на власний розсуд.