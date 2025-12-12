Відео
Головна Економіка Обов'язкові спадкоємці — хто має право на майно попри заповіт

Обов'язкові спадкоємці — хто має право на майно попри заповіт

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 07:25
Спадщина у 2026 році — хто отримає майно, навіть якщо їх не згадали у заповіті
Люди у юриста. Фото: Pexels

В Україні спадщина за законом переходить до родичів у певній черзі. Але людина може самостійно вирішити, кому залишити своє майно, оформивши заповіт. Попри це, конфлікти між спадкоємцями трапляються часто, і багато з них зрештою доводиться вирішувати в суді.

Про те, хто отримає частку спадщини, навіть якщо їх не вказали у заповіті, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.

Хто обов’язково отримує частку спадщини

Навіть якщо у заповіті зазначені конкретні спадкоємці, закон захищає так званих обов’язкових спадкоємців — осіб, які мають гарантоване право на частину майна. До них належать:

  • неповнолітні діти;
  • непрацездатні батьки;
  • повнолітні непрацездатні діти;
  • непрацездатний чоловік або дружина померлого.

"Вони не можуть бути повністю усунутими від спадщини й мають право на половину частки, яку отримали б у разі спадкування за законом", — пояснив експерт.

Він також додав, що це право діє завжди, навіть якщо в заповіті вони не згадані або зазначено інших осіб.

Як такі спадкоємці отримують свою частку

Правила прийняття спадщини для таких осіб загальні: 

  1. Якщо спадкоємець жив із померлим на момент його смерті та не відмовився від спадщини, він автоматично вважається таким, що її прийняв. 
  2. Якщо ж він не проживав разом зі спадкодавцем і не подав заяву про прийняття спадщини, то його право вважається не використаним.
  3. Якщо обов’язковим спадкоємцям не надали їхню частку, суд може визнати свідоцтво про право на спадщину недійсним у цій частині.

Коли обов’язкову частку можуть зменшити

Суд має право зменшити розмір обов’язкової частки, враховуючи стосунки між померлим і спадкоємцем та інші важливі обставини, наприклад матеріальне становище спадкоємця.

Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, деякі особи можуть бути взагалі усунуті від спадкування, якщо для цього є передбачені законом підстави.

Раніше ми писали, що цивільний шлюб сьогодні зустрічається доволі часто, але з погляду закону такі партнери не належать до першої черги спадкоємців. Вони можуть отримати спадщину лише як спадкоємці четвертої черги.

Також ми розповідали, що питання спадкування часто створює додаткові труднощі у найважчі моменти. Після смерті близької людини родичі можуть зіштовхнутися зі спорами щодо майна, плутаниною в чергах спадкоємців та іншими перешкодами.

