Спадщина у 2026 році — хто отримає майно, навіть якщо їх не згадали у заповіті

Обов'язкові спадкоємці — хто має право на майно попри заповіт
В Україні спадщина за законом переходить до родичів у певній черзі. Але людина може самостійно вирішити, кому залишити своє майно, оформивши заповіт. Попри це, конфлікти між спадкоємцями трапляються часто, і багато з них зрештою доводиться вирішувати в суді.
Про те, хто отримає частку спадщини, навіть якщо їх не вказали у заповіті, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів юрист Олег Козляк.
Хто обов’язково отримує частку спадщини
Навіть якщо у заповіті зазначені конкретні спадкоємці, закон захищає так званих обов’язкових спадкоємців — осіб, які мають гарантоване право на частину майна. До них належать:
- неповнолітні діти;
- непрацездатні батьки;
- повнолітні непрацездатні діти;
- непрацездатний чоловік або дружина померлого.
"Вони не можуть бути повністю усунутими від спадщини й мають право на половину частки, яку отримали б у разі спадкування за законом", — пояснив експерт.
Він також додав, що це право діє завжди, навіть якщо в заповіті вони не згадані або зазначено інших осіб.
Як такі спадкоємці отримують свою частку
Правила прийняття спадщини для таких осіб загальні:
- Якщо спадкоємець жив із померлим на момент його смерті та не відмовився від спадщини, він автоматично вважається таким, що її прийняв.
- Якщо ж він не проживав разом зі спадкодавцем і не подав заяву про прийняття спадщини, то його право вважається не використаним.
- Якщо обов’язковим спадкоємцям не надали їхню частку, суд може визнати свідоцтво про право на спадщину недійсним у цій частині.
Коли обов’язкову частку можуть зменшити
Суд має право зменшити розмір обов’язкової частки, враховуючи стосунки між померлим і спадкоємцем та інші важливі обставини, наприклад матеріальне становище спадкоємця.
Згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, деякі особи можуть бути взагалі усунуті від спадкування, якщо для цього є передбачені законом підстави.
