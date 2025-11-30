Спадкування в цивільному шлюбі — в якому разі співмешканці отримують майно

Жінка спілкується з юристом. Фото: Pexels

Цивільний шлюб дедалі частіше зустрічається у сучасному суспільстві як форма партнерських стосунків. Однак він не дає таких самих прав та захисту, як офіційно зареєстрований шлюб.

Про те, в яких випадках цивільний партнер може отримати спадщину свого співмешканця, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Чи має цивільний партнер право на спадок

Право на майно померлого переходить або за заповітом, або відповідно до закону. Якщо спадкування відбувається за заповітом, остання воля спадкодавця є ключовою — він сам вирішує, хто отримає майно.

У випадку спадкування за законом, цивільні партнери не потрапляють до першої черги спадкоємців. Вони можуть претендувати на спадок лише у четвертій черзі.

Щоб скористатися цим правом, цивільний партнер повинен довести у суді, що проживав із померлим як одна сім’я щонайменше п’ять років до моменту відкриття спадщини.

Якщо суд підтвердить заяву, і попередні спадкоємці першої, другої чи третьої черги відсутні або відмовляються від спадщини, цивільний чоловік чи дружина отримують право на спадкування.

Коли можна змінити черговість спадкування

Іноді довготривале спільне життя стає підставою для винятку, і особа може отримати право на спадок раніше визначеної черги.

Закон дозволяє нотаріально оформити договір між спадкоємцями після відкриття спадщини. Таким чином, особа з четвертої черги може отримати майно разом зі спадкоємцями першої черги. Водночас це не може порушувати права тих, хто не бере участі в договорі або має обов’язкову частку у спадщині.

Суд також може надати право на спадкування особам із наступних черг, якщо вони протягом тривалого часу доглядали за спадкодавцем, забезпечували його матеріально або надавали іншу підтримку у стані безпорадності через старість, хворобу чи інвалідність.

Як підтвердити факт спільного проживання

Суд визнає цивільний шлюб лише за наявності доказів спільного життя та взаємних зобов’язань. До таких доказів належать:

взаємна допомога;

взаємні права та обов’язки;

участь у витратах на житло та ремонт;

спільне проживання та ведення побуту;

купівля майна для спільного користування;

усні або письмові домовленості щодо користування житлом;

інші обставини, що свідчать про реальні сімейні відносини пари.

Отже, хоча цивільний шлюб стає дедалі поширенішим, він не гарантує автоматичного юридичного захисту, особливо щодо спадку. Тому людям у незареєстрованих стосунках важливо заздалегідь подбати про юридичну безпеку своїх прав.

