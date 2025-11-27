Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Майно в окупації — як отримати спадщину законному власнику

Майно в окупації — як отримати спадщину законному власнику

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 13:06
Спадщина в окупації — як українцям отримати майно у 2025 році
Людина ставить підпис на документі. Фото: Pexels

Якщо спадкове майно розташоване на тимчасово окупованій території, українці все одно можуть оформити спадщину. Процедура відбувається за загальними правилами, передбаченими українським законодавством.

Про те, чи можуть українці отримати у спадок майно, яке знаходиться на окупованих територіях, та як це зробити, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Реклама
Читайте також:

Хто може відкрити спадкову справу

У Мін’юсті пояснили, що сам факт того, що місце відкриття спадщини знаходиться на окупованій території, не позбавляє спадкоємця права отримати майно. Це впливає лише на порядок дій — нотаріус визначає інше допустиме місце відкриття спадщини та проводить оформлення документів.

Зазвичай спадщина відкривається за останнім місцем проживання померлого. Але під час воєнного стану, якщо ця адреса в зоні бойових дій або на окупованій території, будь-який нотаріус в Україні може відкрити спадкову справу, незалежно від фактичного місця проживання спадкодавця. Для цього нотаріус перевіряє статус населеного пункту за офіційним Переліком територій у зоні бойових дій чи окупації. 

Якщо справу вже відкривали на окупованій території, але продовжити її неможливо через втрату документів або відсутність доступу, будь-який державний чи приватний нотаріус в Україні може перебрати її подальше ведення після звернення спадкоємця.

Скільки є часу на прийняття спадщини та які документи для цього потрібні 

Базовий строк — шість місяців від дня смерті. Але під час воєнного стану та ще два роки після його завершення діє виняток: якщо смерть зареєстрували пізніше ніж через місяць після фактичної дати смерті, шестимісячний строк відлічується з дня державної реєстрації смерті.

Це стосується і спадщини, відкритої до початку війни, якщо строк ще не минув. Спадкоємець подає заяву та додає:

  • свідоцтво про смерть;
  • документи про родинні стосунки;
  • документи про право власності на майно та дані щодо його державної реєстрації.

Перелік може змінюватися залежно від ситуації. Свідоцтво про право на спадщину видається після завершення шестимісячного строку, якщо немає передбачених законом обставин для його подовження.

Що може завадити спадкоємцям отримати майно

Найчастіше проблеми виникають через:

  • втрату документів;
  • оформлення прав на зруйноване майно;
  • неможливість підтвердити факт смерті на окупованій території;
  • необхідність через суд підтверджувати родинні стосунки або право власності.

Юридичну підтримку, для розв'язання цих проблем, можна отримати завдяки системі безоплатної правової допомоги.

Раніше ми писали, що в Україні майно можна успадкувати двома шляхами: або за заповітом, або за загальними правилами закону. Кожен із цих варіантів має свої плюси й мінуси, тому від обраного способу залежить, як саме буде поділена спадщина.

Також ми розповідали, що питання спадку часто спричиняють суперечки навіть між близькими родичами. Щоб уникнути таких ситуацій, українське законодавство встановлює чіткі правила, які регулюють поділ майна після смерті людини.

документи нотаруіс спадок майно заповіт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації