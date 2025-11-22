Спадщина може стати проблемою — кому краще залишитись без майна

Людина підписує документ. Фото: Freepik

Багато людей вважають, що спадщина — це лише житло, земля чи заощадження. Та на практиці разом із майном можна отримати й фінансові зобов’язання померлого.

Про те, чому інколи українцям вигідніше відмовитися від спадщини, розповіли у Міністерстві юстиції України.

Що варто перевірити перед оформленням спадщини

За законом спадщина включає не тільки активи — нерухомість, авто, рахунки чи інше майно. Вона охоплює й пасиви: кредити, борги та інші фінансові зобов’язання.

Юристи радять перед поданням заяви на спадкування дізнатися повний фінансовий стан померлого:

чи були борги;

які строки погашення;

хто кредитори та їх кількість;

яку суму потрібно повернути.

Отримати такі дані можна через нотаріуса, а також звернувшись до банків, фінансових установ чи колекторських компаній, де могли бути оформлені кредити. Після цього бажано скласти список можливих спадкових активів та порівняти їхню вартість із сумою боргів.

Чи можна уникнути боргів померлого

Якщо спадщину вже прийнято, уникнути фінансових зобов’язань неможливо. Цивільний кодекс України прямо визначає, що разом із майном спадкоємець отримує й обов’язки померлого.

Тож усі непогашені кредити чи інші борги доведеться сплачувати спадкоємцям — але лише в межах вартості успадкованого майна. Важливо також пам’ятати:

на оформлення прийняття чи відмови дається 6 місяців;

якщо ви були поручителем за кредитом, відмова від спадщини не звільняє від боргу;

обрати тільки частину спадщини не можна — її приймають повністю або від неї відмовляються.

Фахівці радять ретельно оцінити ситуацію перед тим, як подавати заяву на спадкування. Адже разом із корисним майном можна отримати й серйозні фінансові зобов’язання та зайві клопоти.

