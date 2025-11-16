Спадщина в Україні — через які дії можна залишитись без майна у 2025 році

Українці можуть втратити право на спадок — перелік причин
Після смерті людини її майно, як правило, переходить до найближчих родичів або до осіб, згаданих у заповіті. Однак деяких громадян можуть позбавити права на спадщину.
Про те, хто та чому не зможе отримати спадщину у грудні 2025 року
Що таке спадщина та хто її може отримати
Спадщина відкривається з моменту смерті людини або з дати, коли суд визнав її померлою. У цей момент визначається коло осіб, які можуть або не можуть претендувати на майно померлого. Спадкоємцями можуть бути:
- діти, зачаті до смерті спадкодавця та народжені після;
- юридичні особи — але лише якщо їх вказано у заповіті;
- фізичні особи, які були живими на момент відкриття спадщини.
До спадкової маси відносять гроші, нерухомість, цінні папери та інше майно, а також майнові права. При цьому нащадкам не передаються:
- особисті немайнові права;
- аліменти, пенсії, соціальна допомога;
- право на компенсацію шкоди від каліцтва;
- членство в організаціях та господарських товариствах.
Хто втрачає право на спадщину
Насамперед це особи, які вчинили протиправні дії проти спадкодавця або інших спадкоємців — наприклад, навмисне позбавили їх життя чи заважали скласти або змінити заповіт. Також, згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, від права на спадкування усуваються:
- Позбавлені батьківських прав
Батьки, яких офіційно позбавили батьківських прав і рішення не було скасовано до відкриття спадщини.
- Ті, хто ухилявся від утримання родича
Якщо суд довів, що повнолітні діти, батьки або родичі відмовлялися допомагати спадкодавцю матеріально, вони також виключаються зі спадкоємців.
- Особи з недійсним шлюбом
Якщо шлюб визнано недійсним, подружжя не має права на спадщину. Виняток — якщо один із подружжя не знав про перешкоди для укладення шлюбу.
Також суд може усунути від спадщини особу, яка відмовилася доглядати за спадкодавцем у разі його хвороби, старості або каліцтва.
Раніше ми писали, що багато хто думає, що спадщина — це лише гроші чи нерухомість, але разом із майном можуть перейти й борги покійного.
Також ми розповідали, що з часом кожен замислюється, що робити зі своїм житлом та іншими активами. Можна скласти заповіт, залишити розподіл за законом, подарувати нерухомість або оформити договір довічного утримання чи спадковий договір.
