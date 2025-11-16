Спадщина в Україні — через які дії можна залишитись без майна у 2025 році

Юрист робить записи в блокноті. Фото: Pexels

Після смерті людини її майно, як правило, переходить до найближчих родичів або до осіб, згаданих у заповіті. Однак деяких громадян можуть позбавити права на спадщину.

Про те, хто та чому не зможе отримати спадщину у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке спадщина та хто її може отримати

Спадщина відкривається з моменту смерті людини або з дати, коли суд визнав її померлою. У цей момент визначається коло осіб, які можуть або не можуть претендувати на майно померлого. Спадкоємцями можуть бути:

діти, зачаті до смерті спадкодавця та народжені після;

юридичні особи — але лише якщо їх вказано у заповіті;

фізичні особи, які були живими на момент відкриття спадщини.

До спадкової маси відносять гроші, нерухомість, цінні папери та інше майно, а також майнові права. При цьому нащадкам не передаються:

особисті немайнові права;

аліменти, пенсії, соціальна допомога;

право на компенсацію шкоди від каліцтва;

членство в організаціях та господарських товариствах.

Хто втрачає право на спадщину

Насамперед це особи, які вчинили протиправні дії проти спадкодавця або інших спадкоємців — наприклад, навмисне позбавили їх життя чи заважали скласти або змінити заповіт. Також, згідно зі статтею 1224 Цивільного кодексу України, від права на спадкування усуваються:

Позбавлені батьківських прав

Батьки, яких офіційно позбавили батьківських прав і рішення не було скасовано до відкриття спадщини.

Ті, хто ухилявся від утримання родича

Якщо суд довів, що повнолітні діти, батьки або родичі відмовлялися допомагати спадкодавцю матеріально, вони також виключаються зі спадкоємців.

Особи з недійсним шлюбом

Якщо шлюб визнано недійсним, подружжя не має права на спадщину. Виняток — якщо один із подружжя не знав про перешкоди для укладення шлюбу.

Також суд може усунути від спадщини особу, яка відмовилася доглядати за спадкодавцем у разі його хвороби, старості або каліцтва.

