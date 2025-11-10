Спадщина в Україні — коли краще вийти з черги претендентів на майно

Людина підписує документ. Фото: Pixabay

Дехто вважає, що отримання спадщини — це тільки майно, гроші та цінності. Але насправді разом зі спадщиною можна отримати й борги людини.

Про те, коли українцям краще утриматися від прийняття спадщини, зазначається у статті 1218 Цивільного кодексу України.

Реклама

Читайте також:

Що слід зробити українцям перед оформленням спадщини

За українським законодавством, спадкоємці отримують не лише активи: будинки, квартири, автомобілі, гроші на рахунках, а й пасиви — кредити та інші борги. Тому перед прийняттям спадщини варто:

порівняти суму боргів із вартістю майна;

скласти список усіх активів, які можуть перейти у спадок;

з’ясувати всі борги спадкодавця — їх розмір, строки виплати та кредиторів.

Цю інформацію можна отримати через нотаріуса, банки, кредитні установи або колекторські компанії.

Чи можна уникнути боргів при оформленні спадщини

Якщо спадщину вже прийнято, уникнути боргів не можна. Закон передбачає, що разом із майном спадкоємець набуває й всі фінансові зобов’язання померлого. Важливо також розуміти, що:

Спадщину приймають цілком, частково отримати її неможливо. Відповідальність за борги обмежується лише вартістю отриманого майна. Строк для прийняття або відмови від спадщини — 6 місяців після смерті спадкодавця. Відмова від спадщини не знімає з вас відповідальності за борги, якщо ви були поручителем.

Отже, перш ніж приймати спадщину, варто ретельно оцінити фінансові ризики та зважити наслідки, щоб уникнути небажаних боргових зобов’язань.

Раніше ми писали, що рано чи пізно кожна людина замислюється, що робити зі своїм майном, зокрема з житлом. Можна скласти заповіт, оформити спадщину за законом, подарувати квартиру, укласти договір довічного утримання або спадковий договір.

Також ми розповідали, що в Україні майно, нажите під час шлюбу, належить обом з пари, навіть якщо один із подружжя не мав доходу через навчання, догляду за дітьми або ведення господарства. Однак існують і певні винятки з цього правила.