Оформлення спадщини в Україні — як отримати майно, перебуваючи за кордоном

Люди з документами. Фото: Unsplash

Чимало українців перебувають за кордоном, але забезпечені майновими правами на батьківщині. Спадщину у 2025 році просто оформити, навіть якщо немає змоги особисто навідатися до нотаріуса в Україні.

Про це розповіли в Міністерстві юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Як оформити право на спадок за кордоном

Проживання в іншій державі не є перепоною для оформлення спадщини в Україні. Необхідно вибрати один із двох доступних варіантів: звернутися в консульську установу чи до іноземного нотаріуса.

Перший спосіб — найкращий, оскільки консульство може вчиняти нотаріальні дії та засвідчувати підпис українською мовою без необхідності перекладу та апостилю. Тоді як заява, складена нотаріусом, буде іноземною мовою. Такий документ потребує легалізації для використання в Україні.

Загалом алгоритм дій такий:

подати заяву про прийняття спадщини за кордоном;

надіслати заяву до українського нотаріуса поштою чи передати через довірену особу;

доручити збір необхідних документів та отримання свідоцтва про право на спадщину представнику в Україні за довіреністю.

Важливо вчасно зайнятися прийняттям спадщини, оскільки закон дозволяє подання заяви лише протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця.

Які документи потрібно зібрати

Після заведення нотаріусом спадкової справи треба надати йому повний пакет документів. Він включає свідоцтво про смерть власника майна, підтвердження родинних зв’язків або заповіт із відміткою про його реєстрацію у Спадковому реєстрі, довідку про останнє місце проживання спадкодавця, копію паспорта та ідентифікаційного коду тощо.

Трапляються випадки, коли людина, перебуваючи за кордоном, втрачає документи для оформлення спадщини. Вихід зі складної ситуації є: можна отримати дублікати, надіславши відповідний запит в Україні через представника за довіреністю, або звернутися в суд для встановлення факту родинних зв’язків.

Нагадаємо, якщо заповіт не визначає інше, спадкоємці ділять майно порівну та можуть домовитися про зміну часток. Ті, хто жив із померлим, мають переважне право на предмети побуту або спільне майно.

Також ми писали, що заповіт можна визнати недійсним, якщо його складено з порушеннями або під тиском. Нікчемний заповіт не потребує рішення суду, а оспорюваний скасовується лише за рішенням суду.