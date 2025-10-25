Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Спадщина під питанням — як визнати заповіт недійсним

Спадщина під питанням — як визнати заповіт недійсним

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 09:15
Оновлено: 13:41
Як визнати заповіт недійсним — підстави та процедура оскарження
Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Заповіт — це документ, який відображає останню волю людини щодо розподілу її майна після смерті. Проте бувають випадки, коли цей документ складено з порушеннями, під тиском або без належного розуміння змісту. У таких ситуаціях закон дозволяє оскаржити заповіт та визнати його недійсним.

Коли саме заповіт можна визнати незаконним та як діяти, щоб захистити свої права на спадщину, пояснили у Міністерстві юстиції України.

Реклама
Читайте також:

Який заповіт може бути визнаний недійсним

Цивільний кодекс України розрізняє два види недійсних заповітів:
1. Нікчемний.
2. Оспорюваний.

Що таке нікчемний заповіт

Нікчемним вважається заповіт, складений особою, що не мала права його складати, або який оформлено з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення. 

Щоб визнати недійсність такого заповіту, не треба звертатися до суду — нотаріус самостійно відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину у разі виявлення порушення. 

У разі незгоди з діями нотаріуса зацікавлена особа може звернутися до суду з позовом щодо оскарження його дій.

Нікчемними можуть бути визнані, зокрема, такі заповіти:

  • без необхідних реквізитів — підписів, печаток, дати тощо;
  • складені фізичною особою без повної цивільної дієздатності;
  • вчинені через представника;
  • посвідчені особами, які не мали на це повноважень;
  • посвідчені без обов’язкової присутності свідків;
  • секретні заповіти, посвідчені з порушенням вимог;
  • щодо майна, охопленого спадковим договором, за умови, що на момент відкриття спадщини договір діяв;
  • посвідчені на тимчасово окупованій території України, на якій органи державної влади не здійснюють свої повноваження.

Що таке оспорюваний заповіт

Це документ, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду — якщо буде доведено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

До обставин, які можуть свідчити про невільне волевиявлення, належать:

  • заповідач не усвідомлював значення своїх дій або не міг ними керувати;
  • заповіт був складений під впливом обману, погроз, насильства або у вкрай складних життєвих обставинах;
  • оформлення заповіту було вимушеним.

У таких випадках суд, на підставі позову зацікавленої особи, може визнати заповіт повністю або частково недійсним.

Хто може подати позов про визнання заповіту недійсним

Це може зробити особа, права та інтереси якої порушено, наприклад:

  • спадкоємці за законом;
  • спадкоємці за іншим заповітом;
  • особи, які мають право на обов’язкову частку у спадщині;
  • особи, на користь яких складено заповідальне розпорядження.

Позов можна подати до суду за місцем відкриття спадщини, але лише після смерті заповідача. 

Кого не можуть залишити без спадщини

Чинне цивільне законодавство не дозволяє заповідачу позбавити права на спадкування певне коло осіб, що мають право на обов’язкову частку у спадщині. Якщо ці особи не враховані в заповіті, суд може частково або повністю визнати заповіт недійсним.

До осіб, які мають право на обов’язкову частку, належать:

  • малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;
  • непрацездатна вдова або вдівець;
  • непрацездатні батьки.

Ці особи мають право успадкувати половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом. Їхнє право виникає незалежно від змісту заповіту і діє на момент відкриття спадщини.

Раніше ми писали, скільки та за що треба заплатити при оформленні спадщини

Також дізнавайтеся, без якого документа неможливо отримати спадок у 2025 році.

суд спадок як отримати спадок майно заповіт
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації