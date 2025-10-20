Оформлення спадщини в Україні — скільки доведеться заплатити у 2025 році

Люди підписують документ. Фото: Pexels

Після смерті близької людини родичам доводиться не лише долати емоційні труднощі, а й швидко розв'язати юридичні питання. Одне з головних — оформлення спадщини. Якщо затягнути з цією процедурою, можна зіткнутися з непорозуміннями, додатковими витратами або навіть втратити право на спадщину.

Про те, скільки коштує оформити спадщину у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За що потрібно платити при оформленні спадщини

Багато людей не знають, скільки саме коштує подати заяву про прийняття спадщини чи оформити її за заповітом. Насправді загальна сума складається з кількох частин:

Послуги нотаріуса: сюди входить відкриття спадкової справи, перевірка документів, оформлення свідоцтва про право на спадщину та внесення даних до Спадкового реєстру. Державне мито: це обов’язковий платіж до бюджету за видачу свідоцтва. Його розмір фіксований і не залежить від того, чи звертаєтесь ви до державного, чи приватного нотаріуса. Адміністративні збори: оплата витягів із реєстрів, перевірки даних, реєстраційних дій. Додаткові витрати: оцінка майна, судові збори у випадку спорів, відновлення документів, переклади, копії тощо.

Скільки коштує оформлення спадщини у нотаріуса

Державні нотаріуси працюють за фіксованими тарифами, тому їхні послуги зазвичай дешевші ніж у приватних. Проте процедура може бути складною та займати більше часу.

Державне мито визначене Декретом Кабміну "Про державне мито" і становить 2 неоподатковувані мінімуми доходів громадян — тобто 34 гривні (у 2025 році 1 НМДГ — 17 грн).

Адміністративні збори зазвичай уже включені у вартість нотаріальних дій. Їхні розміри затверджує Міністерство юстиції України. Послуги нотаріуса та додаткові платежі можуть відрізнятися залежно від регіону та складності справи. Наприклад:

видача свідоцтва про право на спадщину — 316 грн з ПДВ,

складання проєкту договору про зміну черговості спадкування — 1 170 грн.

Інші тарифи можна знайти у Наказі Міністерства юстиції № 5441/5 від 06.12.2022 (у редакції від 29.10.2024 № 3081/5).

Приватні нотаріуси самостійно встановлюють ціни на свої послуги, але в межах чинного законодавства. Середня вартість становить від 2 000 до 10 000 гривень залежно від конкретного випадку. На кінцеву суму впливають регіон, складність справи, кількість документів і потреба в додаткових послугах.

