Оформление наследства в Украине — сколько придется заплатить в 2025 году

После смерти близкого человека родственникам приходится не только преодолевать эмоциональные трудности, но и быстро решить юридические вопросы. Один из главных — оформление наследства. Если затянуть с этой процедурой, можно столкнуться с недоразумениями, дополнительными расходами или даже потерять право на наследство.

О том, сколько стоит оформить наследство в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За что нужно платить при оформлении наследства

Многие люди не знают, сколько именно стоит подать заявление о принятии наследства или оформить его по завещанию. На самом деле общая сумма состоит из нескольких частей:

Услуги нотариуса: сюда входит открытие наследственного дела, проверка документов, оформление свидетельства о праве на наследство и внесение данных в Наследственный реестр. Государственная пошлина: это обязательный платеж в бюджет за выдачу свидетельства. Ее размер фиксированный и не зависит от того, обращаетесь ли вы к государственному или частному нотариусу. Административные сборы: оплата выписок из реестров, проверки данных, регистрационных действий. Дополнительные расходы: оценка имущества, судебные сборы в случае споров, восстановление документов, переводы, копии и тому подобное.

Сколько стоит оформление наследства у нотариуса

Государственные нотариусы работают по фиксированным тарифам, поэтому их услуги обычно дешевле, чем у частных. Однако процедура может быть сложной и занимать больше времени.

Государственная пошлина определена Декретом Кабмина "О государственной пошлине" и составляет 2 необлагаемых минимума доходов граждан — то есть 34 гривны (в 2025 году 1 НМДГ — 17 грн).

Административные сборы обычно уже включены в стоимость нотариальных действий. Их размеры утверждает Министерство юстиции Украины. Услуги нотариуса и дополнительные платежи могут отличаться в зависимости от региона и сложности дела. Например:

выдача свидетельства о праве на наследство — 316 грн с НДС,

составление проекта договора об изменении очередности наследования — 1 170 грн.

Другие тарифы можно найти в Приказе Министерства юстиции № 5441/5 от 06.12.2022 (в редакции от 29.10.2024 № 3081/5).

Частные нотариусы самостоятельно устанавливают цены на свои услуги, но в пределах действующего законодательства. Средняя стоимость составляет от 2 000 до 10 000 гривен в зависимости от конкретного случая. На конечную сумму влияют регион, сложность дела, количество документов и потребность в дополнительных услугах.

