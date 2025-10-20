Видео
Сколько стоит оформить наследство в Украине в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 08:58
обновлено: 08:59
Оформление наследства в Украине — сколько придется заплатить в 2025 году
Люди получают ключи. Фото: Pexels

После смерти близкого человека родственникам приходится не только преодолевать эмоциональные трудности, но и быстро решить юридические вопросы. Один из главных — оформление наследства. Если затянуть с этой процедурой, можно столкнуться с недоразумениями, дополнительными расходами или даже потерять право на наследство.

О том, сколько стоит оформить наследство в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За что нужно платить при оформлении наследства

Многие люди не знают, сколько именно стоит подать заявление о принятии наследства или оформить его по завещанию. На самом деле общая сумма состоит из нескольких частей:

  1. Услуги нотариуса: сюда входит открытие наследственного дела, проверка документов, оформление свидетельства о праве на наследство и внесение данных в Наследственный реестр.
  2. Государственная пошлина: это обязательный платеж в бюджет за выдачу свидетельства. Ее размер фиксированный и не зависит от того, обращаетесь ли вы к государственному или частному нотариусу.
  3. Административные сборы: оплата выписок из реестров, проверки данных, регистрационных действий.
  4. Дополнительные расходы: оценка имущества, судебные сборы в случае споров, восстановление документов, переводы, копии и тому подобное.

Сколько стоит оформление наследства у нотариуса

Государственные нотариусы работают по фиксированным тарифам, поэтому их услуги обычно дешевле, чем у частных. Однако процедура может быть сложной и занимать больше времени.

Государственная пошлина определена Декретом Кабмина "О государственной пошлине" и составляет 2 необлагаемых минимума доходов граждан — то есть 34 гривны (в 2025 году 1 НМДГ — 17 грн).

Административные сборы обычно уже включены в стоимость нотариальных действий. Их размеры утверждает Министерство юстиции Украины. Услуги нотариуса и дополнительные платежи могут отличаться в зависимости от региона и сложности дела. Например:

  • выдача свидетельства о праве на наследство — 316 грн с НДС,
  • составление проекта договора об изменении очередности наследования — 1 170 грн.

Другие тарифы можно найти в Приказе Министерства юстиции № 5441/5 от 06.12.2022 (в редакции от 29.10.2024 № 3081/5).

Частные нотариусы самостоятельно устанавливают цены на свои услуги, но в пределах действующего законодательства. Средняя стоимость составляет от 2 000 до 10 000 гривен в зависимости от конкретного случая. На конечную сумму влияют регион, сложность дела, количество документов и потребность в дополнительных услугах.

Ранее мы писали, что наследство — это передача имущественных прав и обязательств умершего лица его наследникам. Такой переход осуществляется согласно завещанию или по закону.

Также мы рассказывали, что во время войны многие украинцы потеряли контакт с близкими или оказались за границей, поэтому вопрос оформления наследства стал особенно актуальным. Из-за смены места жительства, отсутствия документов или связи люди часто даже не знают, что имеют право на наследство.

Автор:
Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
