Не все родственники получат наследство — кого могут лишить права на имущество в 2025

Люди читают письмо.

Наследство — это процесс перехода прав и обязанностей от умершего гражданина (наследодателя) к его правопреемникам — наследникам. Передача может происходить по завещанию или в соответствии с законом.

О том, кого могут лишить наследства в 2025 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

В наследство входят все права и обязанности, принадлежавшие умершему на момент его смерти, если они не прекращаются в связи с его смертью. Это могут быть имущественные права, финансовые ресурсы, доли в капитале предприятий, другие активы и тому подобное.

Наследниками признаются физические лица, живые на момент открытия наследства, а также дети, которые были зачаты еще при жизни наследодателя и рождены живыми после его смерти. Кроме того, юридические лица имеют право быть наследниками, если они указаны в завещании. Нельзя унаследовать:

компенсацию за вред здоровью;

алименты, пенсии или социальные выплаты;

право на участие в общественных организациях;

личные неимущественные права (например, авторство или честь).

Наследство открывается в день смерти человека или в день, когда его официально признали умершим. Если несколько человек погибли одновременно (например, в катастрофе), наследство открывается для каждого отдельно.

Место открытия наследства — это последнее место жительства умершего. Если оно неизвестно, наследство открывают по месту нахождения недвижимости или главной части имущества.

Кого могут лишить права на наследство

Закон лишает наследственных прав некоторых лиц, в частности:

супругов, если брак был признан недействительным;

людей, которые лишили жизни наследодателя или пытались это сделать;

родителей, лишенных родительских прав (если их не восстановили до смерти ребенка);

родственников, которые сознательно не выполняли обязанность содержать наследодателя, и это подтверждено судом;

тех, кто намеренно причинил вред наследодателю или другим наследникам, а также тех, кто попытался помешать составить, изменить или отменить завещание.

Суд также может отстранить от наследования человека, если будет доказано, что он уклонялся от оказания необходимой помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Ранее мы писали, что составление завещания — ответственный шаг для владельцев земли, ведь даже незначительная ошибка может повлечь судебные споры или потерю наследства.

Также мы рассказывали, что во время войны многие украинцы потеряли связь с близкими или оказались за границей, поэтому тема наследства стала особенно актуальной. Из-за смены места жительства или отсутствия документов люди часто не знают, что имеют право на наследство. Чтобы не потерять имущество, важно вовремя проверить, открыто ли наследственное дело.