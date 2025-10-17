Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Наследство в Украине — кто может потерять право на имущество

Наследство в Украине — кто может потерять право на имущество

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 07:25
обновлено: 07:25
Не все родственники получат наследство — кого могут лишить права на имущество в 2025
Люди читают письмо. Фото: Freepik

Наследство — это процесс перехода прав и обязанностей от умершего гражданина (наследодателя) к его правопреемникам — наследникам. Передача может происходить по завещанию или в соответствии с законом.

О том, кого могут лишить наследства в 2025 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Реклама
Читайте также:

Что украинцам нужно знать о наследстве

В наследство входят все права и обязанности, принадлежавшие умершему на момент его смерти, если они не прекращаются в связи с его смертью. Это могут быть имущественные права, финансовые ресурсы, доли в капитале предприятий, другие активы и тому подобное.

Наследниками признаются физические лица, живые на момент открытия наследства, а также дети, которые были зачаты еще при жизни наследодателя и рождены живыми после его смерти. Кроме того, юридические лица имеют право быть наследниками, если они указаны в завещании. Нельзя унаследовать:

  • компенсацию за вред здоровью;
  • алименты, пенсии или социальные выплаты;
  • право на участие в общественных организациях;
  • личные неимущественные права (например, авторство или честь).

Наследство открывается в день смерти человека или в день, когда его официально признали умершим. Если несколько человек погибли одновременно (например, в катастрофе), наследство открывается для каждого отдельно.

Место открытия наследства — это последнее место жительства умершего. Если оно неизвестно, наследство открывают по месту нахождения недвижимости или главной части имущества.

Кого могут лишить права на наследство

Закон лишает наследственных прав некоторых лиц, в частности:

  • супругов, если брак был признан недействительным;
  • людей, которые лишили жизни наследодателя или пытались это сделать;
  • родителей, лишенных родительских прав (если их не восстановили до смерти ребенка);
  • родственников, которые сознательно не выполняли обязанность содержать наследодателя, и это подтверждено судом;
  • тех, кто намеренно причинил вред наследодателю или другим наследникам, а также тех, кто попытался помешать составить, изменить или отменить завещание.

Суд также может отстранить от наследования человека, если будет доказано, что он уклонялся от оказания необходимой помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, болезни или увечья находился в беспомощном состоянии.

Ранее мы писали, что составление завещания — ответственный шаг для владельцев земли, ведь даже незначительная ошибка может повлечь судебные споры или потерю наследства.

Также мы рассказывали, что во время войны многие украинцы потеряли связь с близкими или оказались за границей, поэтому тема наследства стала особенно актуальной. Из-за смены места жительства или отсутствия документов люди часто не знают, что имеют право на наследство. Чтобы не потерять имущество, важно вовремя проверить, открыто ли наследственное дело.

закон документы наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации