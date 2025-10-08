Наследственный договор, завещание или дарственная — чем отличаются документы и как лучше передать имущество

Люди консультируются с юристом. Фото: Pexels

Граждане, которые хотят передать свое имущество другому человеку, часто сталкиваются с выбором: составить завещание, заключить наследственный договор или оформить договор дарения. Все эти документы, как правило, требуют нотариального оформления, но отличаются условиями перехода права собственности и возможностью отмены.

О том, чем отличаются завещание, наследственный договор и договор дарения, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Завещание

Завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти. Составить его может только сам завещатель, а документ вступает в силу после его смерти. До этого момента имущество остается за владельцем, и он может изменить или отменить завещание в любое время. Завещание могут оформлять нотариусы, а при отсутствии возможности к ним обратиться:

капитан судна;

главный врач;

начальник экспедиции;

командир воинской части и тому подобное.

Договор дарения

Дарение — это бесплатная передача имущества другому лицу. Договор может быть письменным (для недвижимости или ценных вещей) или устным (для мелких предметов). Даритель может установить обязанности для одаряемого, например, передать имущество третьему лицу или предоставить уход.

Если одаряемый не выполняет условия, имущество можно вернуть или получить компенсацию. Право собственности переходит сразу после передачи имущества или после нотариального удостоверения.

Наследственный договор

Этот договор сочетает элементы завещания и договора: имущество переходит после смерти отчуждателя, но приобретатель обязуется выполнить определенные условия, например, ухаживать за отчуждателем.

В случае нарушения условий договор можно оспорить в суде. Важно также, что имущество, включенное в наследственный договор, нельзя одновременно завещать.

В чем особенности этих документов

Перед выбором способа передачи имущества другому человеку стоит учесть особенности каждого из документов. Например, право собственности переходит в разное время:

при дарении — сразу после передачи имущества;

при завещании и наследственном договоре — после смерти владельца.

Завещание не накладывает обязанностей на наследников, тогда как наследственный договор и договор дарения могут содержать определенные условия для получателя имущества.

Что касается отмены, то завещание можно изменить в любое время, договор дарения — в случае нарушения условий, а наследственный договор — только через суд.

Министерство юстиции отмечает, что выбор зависит от цели владельца имущества. Если важно сохранить контроль до конца жизни — лучше завещание. Если надо закрепить обязанности наследника — наследственный договор. Если главная цель — быстро передать имущество, то стоит выбрать дарение.

