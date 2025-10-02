Наследство требует надзора — как назначают управляющего имуществом и кто им может быть

Мужчины просматривают документ. Фото: Pexels

В состав наследства может входить имущество, которое требует постоянного ухода, надзора или выполнения определенных юридических или фактических действий для поддержания его в надлежащем состоянии. Это могут быть жилые дома, предприятия, земельные участки, ценные бумаги, сельскохозяйственные животные и другие объекты.

О том, кто такой управляющий наследственным имуществом и когда он назначается, рассказали на сайте Министерства юстиции Украины.

Кто такой управитель наследством

Чтобы такое имущество не испортилось, не потеряло своего назначения или стоимости, законодательством предусмотрена возможность назначения управителя наследством. Он осуществляет надзор и управление этим имуществом до момента появления наследников или до принятия наследства.

Правила управления наследственным имуществом содержатся в статье 1285 Гражданского кодекса Украины, статье 61 Закона "О нотариате" и в Порядке совершения нотариальных действий нотариусами, утвержденном Министерством юстиции.

Кто может быть управителем и как его назначают

Если в составе наследства есть объекты, требующие содержания или специального ухода, нотариус (а в сельской местности — уполномоченный представитель местного совета) определяет управляющего. Им может быть:

наследник;

исполнитель завещания;

другое лицо, с которым заключается договор управления.

Управителем может выступать как физическое лицо с полной дееспособностью, так и юридическое лицо.

В случае, если в наследство входит земельный участок и нет наследников или исполнителя завещания, управителем становится соответствующий сельский, поселковый или городской совет по месту расположения этой земли.

Какие функции выполняет управляющий наследством

Управляющий имеет право совершать любые необходимые действия для сохранения наследственного имущества. Он также может получать вознаграждение за свою работу. При этом важно, что передача имущества в управление не означает перехода права собственности к управляющему.

Договор управления наследством составляется нотариусом в соответствии с требованиями закона и базируется на акте описи наследственного имущества, который является его неотъемлемой частью. Специальные нотариальные бланки при этом не используются, а государственная регистрация договора не требуется. Однако сведения о таком договоре заносятся в Книгу учета договоров управления наследством.

Нотариус обязательно проверяет, что имущество принадлежало наследодателю на момент открытия наследства, и отмечает реквизиты документов в договоре.

Действие договора прекращается, когда наследник подает заявление о принятии наследства. Если же их нет, они отказались или отстранены от наследования, договор действует до решения суда о признании наследства выморочным.

