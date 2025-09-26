Наследство в Украине — когда назначают исполнителя завещания и чем он занимается

Мужчина подписывает документ. Фото: Freepik

Планирование наследства — это не только распределение имущества между наследниками, но и определение того, кто проследит за выполнением последней воли. Эту роль берет на себя исполнитель завещания, от которого зависит мирное урегулирование наследственных вопросов и соблюдение закона.

О том, кто такой исполнитель завещания, что входит в его обязанности и как он назначается, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Кто может быть исполнителем завещания и каковы его функции

По Гражданскому кодексу Украины (ст. 1286) исполнителя может выбрать сам завещатель. Это может быть как физическое лицо с полной дееспособностью, так и юридическое лицо. В случае нескольких наследников исполнителем назначают одного из них или даже постороннее лицо. Главное — чтобы кандидат дал согласие.

Если завещатель не назначил исполнителя, или он отказался, его могут выбрать среди наследников или привлечь другое лицо. При невозможности договориться, исполнителя назначает суд, нотариус или уполномоченное лицо местной власти (ст. 1288).

Это особенно важно, если наследство принадлежит малолетним детям, юридическим лицам или государству, или когда имущество нуждается в управлении (бизнес, акции). Среди ключевых задач исполнителя:

охрана наследственного имущества;

уведомление наследников и кредиторов;

обеспечение выполнения условий завещания;

соблюдение прав лиц, имеющих обязательную долю;

управление наследством (например, бизнесом или корпоративными правами).

Для подтверждения полномочий исполнитель получает свидетельство от нотариуса (ст. 1290).

Получает ли вознаграждение исполнитель завещания и когда прекращаются его полномочия

Завещатель может предусмотреть вознаграждение исполнителю в деньгах или имуществе. Если нет — сумму согласовывают с наследниками или определяет суд. Также возмещаются расходы на охрану и управление наследством (ст. 1291).

Действия исполнителя контролируют наследники, опекуны или органы опеки. Он обязан предоставлять отчеты, а в случае нарушений — его решение можно обжаловать в суде в течение года (ст. 1293).

Работа исполнителя завершается после выполнения всех волеизъявлений наследодателя. Полномочия могут прекратиться досрочно — в случае отказа, смерти лица, назначенного исполнителем, по решению суда или признания завещания недействительным.

Исполнитель имеет право самостоятельно отказаться от обязанностей, но не тогда, когда это может повредить наследникам (ст. 1295). Он также несет ответственность перед наследниками за убытки, которые были нанесены в связи с невыполнением его обязанностей.

