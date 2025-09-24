Гарантия возврата долга — какой договор нужно подписывать, занимая деньги в долг

Человек дает доллары в долг. Фото: Новини.LIVE

Когда люди занимают деньги даже близким знакомым, часто обходятся устными договоренностями. Но юристы отмечают, что стоит все зафиксировать письменно. Лучший вариант — договор займа. Это не просто бумажка, а правовой инструмент, который защищает и того, кто дает деньги, и того, кто их берет.

О том, что такое договор займа и как он заключается, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Что такое договор займа

Договор займа — это соглашение, по которому одна сторона (заимодатель) передает другой (заемщику) деньги или вещи, определенные родовыми признаками. Заемщик обязан вернуть такую же сумму или вещи того же количества и качества.

По Гражданскому кодексу Украины (ст. 1046) договор считается заключенным с момента фактической передачи средств или вещей. По закону:

Если сумма превышает 10-кратный необлагаемый минимум доходов граждан, договор обязательно должен быть письменным. Если заимодатель — юридическое лицо, письменная форма нужна всегда (ст. 1047 ГК). Документом может быть договор, акт, письмо, электронный документ. Достаточно подписей сторон. От имени юридического лица подписывает уполномоченный представитель. Если физическое лицо не может подписать из-за болезни, это может сделать другой человек в его присутствии (ст. 207 ГК).

Нотариальное удостоверение такого договора не обязательно, но стороны могут обратиться к нотариусу по собственному желанию.

Может ли расписка заменить договор займа

Вместо договора достаточно и расписки заемщика. Она подтверждает и сам факт получения денег, и условия займа (постановление Верховного Суда от 27.04.2023, дело №161/11436/21). В расписке следует указать:

дату и место;

данные и адреса обеих сторон;

подтверждение факта получения займа;

если передаются вещи — их точное описание;

сумму долга (цифрами и словами), валюту;

условия и сроки возврата, а также санкции за просрочку.

В конце ставятся подписи сторон.

Может ли заемщик требовать проценты по займу

Заимодатель имеет право на проценты, если иное не предусмотрено законом или самим договором. Если размер не определен, применяется учетная ставка НБУ. Выплачиваются проценты обычно ежемесячно до момента полного возврата долга.

Вместе с тем закон определяет случаи, когда договор является беспроцентным: если заем заключен между физическими лицами на небольшую сумму, не связанную с предпринимательской деятельностью, или если предметом являются вещи, определенные родовыми признаками.

Обязанности заемщика

Должник должен вернуть кредитору деньги или вещи в определенный срок и способ. Если срок не установлен, долг надо отдать в течение 30 дней с момента предъявления требования кредитором. По беспроцентному займу возврат возможен и досрочно.

Считается, что заем погашен, когда средства поступили на счет заимодателя или вещи были фактически ему возвращены.

Что будет, если не вернуть долг

Просрочка возврата денег влечет последствия, предусмотренные статьей 625 ГК. Если не возвращены вещи, взимается неустойка. В случае, когда заем должен был возвращаться частями, но одна из них не возвращена вовремя, кредитор может требовать возврата всей остаточной суммы вместе с процентами.

Если должник не выполняет условия договора, а также в случае потери или ухудшения обеспечения без вины кредитора, заимодатель имеет право требовать досрочного возврата всей суммы вместе с процентами.

