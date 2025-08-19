Украинцы могут официально обменяться имуществом — какой договор нужно заключить и когда это выгодно

Мужчина ставит подпись на документе. Фото: Pixabay

В Украине обмен имуществом возможен не только в частных договоренностях, но и по официальному договору мены (бартер). Такой документ определяет права и обязанности сторон, порядок передачи имущества и даже возможную доплату в случае разной стоимости обмениваемых товаров.

О том, что такое договор мены, как он заключается и в чем его особенность, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

Что такое договор мены и в чем его преимущества

Согласно статье 715 Гражданского кодекса Украины, чтобы официально обменяться определенным имуществом украинцам нужно заключить договор мены (бартер). По этому документу каждая сторона передает другой товар в собственность в обмен на свой. При этом каждый участник одновременно является продавцом того, что отдает, и покупателем того, что получает.

Если обмениваемые товары имеют разную стоимость, договор может предусматривать доплату. Право собственности на товары переходит к новому владельцу одновременно после выполнения всех условий обмена, если иное не предусмотрено договором или законом.

Договор мены также может предусматривать обмен товаров на работы или услуги. После заключения договора стороны теряют право собственности на переданное имущество и приобретают его на полученное в обмен.

Однако не все обмены считаются договором мены. Например, это не касается:

векселями с разными суммами;

обмена товара на услуги по его переработке;

обмена товара на уступку имущественного права;

жилыми помещениями, арендованных нанимателями;

обмена вещами только для пользования или владения;

некачественного товара, приобретенного физическими лицами в розничной сети.

Договор мены, подобно договору дарения или купли-продажи, предусматривает одновременную передачу права собственности на два объекта. Такая сделка обычно дешевле и проще в оформлении, поскольку обычно участвует небольшое количество сторон, а передача прав происходит в рамках одного документа для обоих объектов.

Могут ли украинцы поменяться земельными участками

Также закон регулирует обмен земельных участков сельскохозяйственного назначения. Владельцы таких земель могут использовать их как для личного или фермерского хозяйства, так и для товарного производства без изменения целевого назначения. Они также могут обмениваться участками между собой.

Обмен государственных или коммунальных земель в массиве возможен только при условии, что нормативная денежная оценка участков одинакова или разница не превышает 10%. Владельцы и арендаторы земель могут временно обмениваться правами пользования через договоры аренды или субаренды.

Лицо, которое пользуется значительной частью массива земель (не менее 75% площади), имеет право арендовать другие участки или получить их в субаренду, если передает свои участки на тех же условиях и на тот же срок. Право аренды оформляется в соответствии с Законом Украины "Об аренде земли".

Арендатор может передавать арендованный участок или его часть в субаренду без изменения целевого назначения, если это предусмотрено договором или есть письменное согласие собственника. Если в течение месяца собственник не возражает письменно, арендованный участок может быть передан в субаренду.

Условия субаренды не должны противоречить договору аренды, а срок субаренды не может превышать срок основной аренды. Прекращение договора аренды автоматически прекращает и субаренду. Договор субаренды подлежит государственной регистрации и может быть нотариально удостоверен по согласию сторон.

