Наследство в Украине — чем отличается наследственный договор от завещания

Пожилые люди у юриста. Фото: Freepik

Оставляя имущество в наследство, важно знать, какие правовые варианты для этого существуют. Это можно сделать составив завещание или заключив наследственный договор. Эти два инструмента позволяют распоряжаться имуществом на случай смерти, но работают по разным правилам.

Ключевые различия между завещанием и наследственным договором разъяснило Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Реклама

Читайте также:

Что такое завещание и как оно составляется

Завещание — это личное волеизъявление человека относительно своего имущества, прав и обязанностей на случай смерти. Оно вступает в силу только после смерти завещателя. Юридически завещание является односторонней сделкой — для его составления не требуется согласие других людей.

Составить завещание может только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью. Делается это лично — через представителя завещание оформить нельзя. Документ оформляется письменно и должно содержать:

дату;

место составления;

данные о завещателе.

Оно может быть написано собственноручно или с помощью технических средств, а нотариус может зафиксировать его даже со слов завещателя. Если завещатель имеет физические ограничения, документ удостоверяется с участием свидетелей.

Завещатель имеет право выбирать наследников и передавать имущество как родственникам, так и посторонним лицам. Некоторые лица не могут быть лишены права на наследство: малолетние и несовершеннолетние дети, нетрудоспособные дети, нетрудоспособный муж или жена, нетрудоспособные родители. Они получают обязательную долю наследства.

Завещание можно изменять или отменять неограниченное количество раз. Каждое новое завещание аннулирует предыдущее и требует нотариального удостоверения. В некоторых случаях завещание можно удостоверить не нотариусом, а, например, должностными лицами органов местного самоуправления, врачами, капитанами судов или командирами воинских частей.

Завещание также может содержать распоряжения неимущественного характера — например, относительно погребения, опеки над детьми или благотворительности. Завещатель может передавать имущество третьим лицам через завещательный отказ, ограничивая обязанности наследника реальной стоимостью имущества.

Что такое наследственный договор и в чем его особенность

Наследственный договор — это двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона (приобретатель) обязуется выполнить распоряжение другой стороны (отчуждателя) и получает право собственности на имущество после смерти отчуждателя. Договор заключается письменно, нотариально удостоверяется и регистрируется в Наследственном реестре.

Приобретатель может выполнять имущественные или неимущественные распоряжения отчуждателя до или после открытия наследства. Супруги могут заключать наследственный договор как относительно общего, так и относительно личного имущества.

На имущество по договору нельзя составлять завещание, а расторгнуть договор можно только по согласию сторон или через суд. Права приобретателя переходят автоматически после смерти отчуждателя, без отдельного волеизъявления.

Чем отличается наследственный договор от завещания

Основные отличия между завещанием и наследственным договором следующие:

Завещание — односторонняя сделка, договор — двусторонний. Имущество по наследственному договору не может быть предметом завещания. Завещание можно изменять неограниченно, договор — расторгнуть только по согласию сторон или через суд. Завещание регулируется нормами наследственного права, договор — правилами общего гражданского законодательства. Завещание составляется лично завещателем, договор можно заключать через уполномоченного представителя. Права приобретателя по договору переходят автоматически после смерти отчуждателя, в отличие от наследников.

Таким образом, завещание больше подходит для личного волеизъявления, а наследственный договор — для урегулирования взаимных прав и обязанностей сторон на случай смерти.

Ранее мы писали, что развод обычно сопровождается разделом совместного имущества. Иногда один из супругов берет кредит на общие нужды, что может вызвать споры о том, кто будет его погашать.

Также мы рассказывали, что в Украине наследникам можно передавать имущество, но есть отдельные исключения. Часто завещание включает не только деньги или ценности, но и определенные обязанности. Поэтому важно знать, какие вещи не подлежат наследованию.