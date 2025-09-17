Развод в Украине — кому остаются долги по кредитам взятым в браке

Женщина сидит за столом, на котором лежит документ. Фото: Freepik

Развод — это сложный и часто эмоционально изнурительный процесс. Обычно большинство пар имеет общее имущество, которое нужно поделить при расторжении брака. Также бывают ситуации, когда один из супругов взял кредит на общие нужды. В таком случае часто возникают споры относительно того, кто же должен его возвращать.

О том, кто из супругов в случае развода должен возвращать кредит взятый на нужды семьи, в разговоре с журналисткой сайта Новини.LIVE объяснила юрист Елена Иваницкая.

Кто при разводе несет ответственность за кредит взятый во время брака

По словам юриста, в Украине закон четко определяет, что относится к общему имуществу супругов. Это любое имущество, приобретенное во время брака, независимо от того, на кого оно оформлено. К такому имуществу относятся:

дома;

квартиры;

автомобили;

выигрыши в лотерею и тому подобное.

В то же время существует личное имущество, которое к разделу не подлежит. Это то, что принадлежало одному из супругов до брака, или то, что получено в наследство или подарено. Что касается долгов, кредитов и других финансовых обязательств, взятых в пользу семьи — они считаются общими.

Однако, если кредит оформлен без ведома другого супруга и не для семейных нужд, ответственность несет только тот, кто его подписал. Например, если муж взял кредит, чтобы сделать жене подарок.

"Если в договоре о кредитовании не указано, что он берется в пользу семьи — то кредит не будет делиться пополам. Муж сам будет продолжать его платить", — уточнила Иваницкая.

Как избежать проблем с кредитами при разводе

Во-первых, по словам эксперта, важно узнать в банке полную информацию обо всех кредитах, оформленных во время брака. Если они были взяты без вашего ведома и не на семейные нужды, можно доказать в суде, что вы не отвечаете за них.

В случаях, когда вы были поручителем, стоит проверить возможность снятия этой ответственности после развода. Если в документах четко указано, что кредит предназначался для семьи, его можно разделить между супругами — обычно пополам.

Если один из супругов брал кредит самостоятельно, но средства тратились на общие нужды, такие как ремонт, автомобиль или путешествия, важно сохранять чеки и выписки для подтверждения этого. Наконец, не стоит оформлять новые кредиты во время бракоразводного процесса и раздела имущества, потому что это усложнит эту и так не легкую процедуру.

