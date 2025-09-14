Финансовые ошибки при разводе в Украине — как правильно поделить кредиты, недвижимость и авто

Мужчина и женщина изучают документ. Фото: Freepik

Развод — очень непростой и часто эмоционально сложный процесс. Особенно, если супруги еще и делят имущество.

Новини.LIVE разбирались, как можно правильно поделить кредиты, недвижимость и авто, чтобы избежать финансовых ошибок.

Общие правила раздела имущества в Украине

К совместной собственности, независимо от того, на кого она оформлена, согласно украинскому законодательству, можно отнести все, что было приобретено в браке — начиная от недвижимого имущества, заканчивая выигрышем в лотерею, рассказала Новини.LIVE юрист Елена Иваницкая.

Личная собственность, а именно имущество, которое было приобретено до брака, или полученное по наследству или подаренное, не делится.

Долги же зато, а именно кредиты и другие обязательства, взятые в интересах семьи (например, на жилье или авто), считаются общими.

"Однако здесь есть важный нюанс. Если долг оформлен без согласия другого супруга и не в пользу семьи — ответственность несет только тот, кто подписал договор. К примеру: муж взял кредит, чтобы подарить жене телефон. Если в договоре о кредитовании не указано, что он берется в пользу семьи — то кредит не будет делиться пополам. Муж сам будет продолжать его платить", — добавила юрист.

Доли имущества по умолчанию делятся 50/50.

"Однако суд может отступить от равенства, например, если один из супругов не заботился о детях или не вкладывал в семейный бюджет, и это будет доказано другой стороной", — рассказала Иваницкая.

Как избежать финансовых ошибок при разводе

Юрист дала общие рекомендации, которые касаются кредитов, недвижимости, авто и защиты интересов.

Кредиты

Требуйте от банка полную информацию о кредитах, оформленных во время брака. Если кредит был взят без вашего согласия и не на нужды семьи, то в суде можно доказать, что вы не несете за него ответственности. Если вы были поручителем, то обязательно выясните, можно ли снять эту ответственность после развода. Если в документах было четко указано, что кредит взят "на нужды семьи", то это позволит поделить обязательства. Как минимум, разделить пополам кредитные обязательства. Если один из супругов брал кредит самостоятельно, но он шел на совместные расходы, к примеру, ремонт, авто, отпуска — нужно иметь чеки и выписки, чтобы доказать это.

Важно не брать новые кредиты при расторжении брака и разделе имущества. Они могут усложнить этот процесс.

Недвижимость

Если жилье было приобретено в браке, то даже если оно оформлено на одного из супругов — жилье считается общей собственностью. Если жилье при разделе имущества находится в ипотеке, то в этом случае очень важно договориться, кто продолжает платить, или продать его и поделить средства. Используйте услуги независимого оценщика, а не только "договоренную" цену, чтобы не потерять долю. Если супруги делали ремонт или существенно вкладывались в жилье одного из них, которое было приобретено до брака — можно претендовать на компенсацию этих расходов. Однако в этом случае все нужно подтверждать чеками или выписками из банка. В случае ипотеки лучше договориться с банком о возможности переоформления договора на одного заемщика, но только с согласия финансового учреждения. Если в квартире проживают дети, суд может оставить жилье жене, а мужу назначить другую форму компенсации.

Авто

Автомобиль, если он был приобретен в браке, делится независимо от того, на кого он зарегистрирован. Если авто находится в кредите при разделе имущества, то этот долг также учитывается. Если один из супругов хочет оставить авто себе, нужно требовать справедливую компенсацию. Можно предложить оценку и выкуп доли, чтобы избежать продажи "за бесценок". Авто, которое было приобретено до брака, принадлежит лично одному из супругов. Однако нужно доказать дату покупки.

Интересный нюанс: иногда суд может учесть, кто реально пользуется транспортом, и принять решение в пользу этого человека.

Защита интересов

Не подписывать никакие документы без присутствия юриста. Если один из супругов хочет увеличения своей доли при разделе имущества — хорошим аргументом для этого будет доказательство факта содержания детей. Ни в коем случае нельзя соглашаться на устные договоренности о "более поздних выплатах". Любые договоренности должны быть официально и надлежащим образом оформлены. Чтобы избежать несправедливого разделения, нужно официально подтвердить свои доходы и расходы. Если у одного из супругов при разделе имущества есть собственный зарегистрированный бизнес, нужно провести качественную финансовую экспертизу, чтобы доказать его стоимость.

Для ускорения вопроса раздела имущества нужно выключать эмоции и использовать медиацию. Ведь официальные договоренности вне суда, которые заверены нотариально, часто дешевле и быстрее.

