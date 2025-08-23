Какая недвижимость не делится при разводе — правила и исключения в 2025 году

Мужчина и женщина на кровати. Фото: Freepik

Раздел имущества при разводе — это одна из самых сложных и чувствительных тем в семейном праве. В браке супруги обычно накапливают совместную собственность, которую при разводе нужно справедливо разделить. Однако не вся недвижимость, приобретенная за время брака, подлежит разделу. Украинское законодательство четко определяет, какое имущество остается личной собственностью одного из супругов и не делится при разводе.

Недвижимость, полученная в качестве подарка или наследства

Один из самых распространенных вопросов при разводе — что делать с недвижимостью, полученной в подарок или по наследству? Согласно Семейному кодексу Украины, имущество, подаренное одному из супругов или полученное в наследство, считается его личной собственностью.

Такое имущество является личной собственностью того из супругов, кто его получил. Даже если это дорогая недвижимость или значительная сумма средств.

"Например, если жена получила в наследство от бабушки квартиру или муж получил в подарок от родителей дом — это их личная собственность, которая не подлежит разделу при разводе", — объясняет адвокат Галина Николаева.

Это правило действует независимо от стоимости имущества или времени его получения — до или во время брака. Например, если мужчина получил в подарок от родителей квартиру, она останется его собственностью после развода.

Однако есть исключение: если в договоре дарения указано, что недвижимость подарена обоим супругам, она будет считаться общей и подлежит разделу.

Недвижимость, приобретенная за личные средства

Еще одна категория имущества, которое не делится, — это недвижимость, купленная за личные средства одного из супругов. Например, если муж продал свою квартиру, полученную до брака, и за эти средства приобрел новую, эта новая квартира останется его личной собственностью.

Но есть важный нюанс: нужно документально доказать, что средства были личными.

"В своей практике я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда супруги не могут четко доказать происхождение средств. Без документов — договоров, чеков, выписок из банка — суд может признать имущество общим", — отмечает Николаева.

Поэтому, если вы планируете покупать недвижимость за личные средства, сохраняйте все документы: договор купли-продажи предыдущего имущества, банковские выписки, квитанции. Это поможет защитить ваши права в суде.

Когда личная недвижимость может стать общей

Иногда даже личная недвижимость может быть признана совместной собственностью. Это случается, если:

Недвижимость была существенно улучшена за общие средства. Например, если супруги вместе вкладывали средства в капитальный ремонт или реконструкцию квартиры, которая принадлежала одному из них, суд может признать ее общей. Оформление на обоих. Если квартира куплена за личные средства одного из супругов, но оформлена на обоих, она будет считаться общей.

"Если личные средства одного из супругов были вложены в общую недвижимость, это может быть основанием для увеличения его доли при разделе", — добавляет Николаева.

Чтобы избежать таких ситуаций, важно четко оформлять право собственности только на себя и избегать смешивания личных и общих средств.

Даже если средства были личными, но право собственности оформлено на обоих, такая квартира подлежит разделу. Это распространенная ошибка, которой следует избегать. Если планируется приобрести недвижимость за личные средства, его следует регистрировать исключительно на себя.

