Яка нерухомість не ділиться при розлученні — правила та винятки у 2025 році

Розподіл майна під час розлучення — це одна з найскладніших і найчутливіших тем у сімейному праві. У шлюбі подружжя зазвичай накопичує спільну власність, яку при розлученні потрібно справедливо розділити. Однак не вся нерухомість, набута за час шлюбу, підлягає поділу. Українське законодавство чітко визначає, яке майно залишається особистою власністю одного з подружжя і не ділиться при розлученні.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли нерухомість залишається у власності одного з партнерів.

Нерухомість, отримана як подарунок або спадщина

Одне з найпоширеніших питань під час розлучення – що робити з нерухомістю, отриманою у подарунок або спадщину? Згідно з Сімейним кодексом України, майно, подароване одному з подружжя або отримане у спадок, вважається його особистою власністю.

Таке майно є особистою власністю того з подружжя, хто його отримав. Навіть якщо це дорога нерухомість чи значна сума коштів.

"Наприклад, якщо дружина отримала в спадок від бабусі квартиру або чоловік отримав у подарунок від батьків будинок — це їхня особиста власність, яка не підлягає поділу при розлученні", — пояснює адвокатка Галина Ніколаєва.

Це правило діє незалежно від вартості майна чи часу його отримання — до чи під час шлюбу. Наприклад, якщо чоловік отримав у подарунок від батьків квартиру, вона залишиться його власністю після розлучення.

Однак є виняток: якщо в договорі дарування вказано, що нерухомість подарована обом з подружжя, вона вважатиметься спільною і підлягатиме поділу.

Нерухомість, придбана за особисті кошти

Ще одна категорія майна, яке не ділиться, — це нерухомість, куплена за особисті кошти одного з подружжя. Наприклад, якщо чоловік продав свою квартиру, отриману до шлюбу, і за ці кошти придбав нову, ця нова квартира залишиться його особистою власністю. Але є важливий нюанс: потрібно документально довести, що кошти були особистими.

"У своїй практиці я часто стикаюся з ситуаціями, коли подружжя не може чітко довести походження коштів. Без документів — договорів, чеків, виписок із банку — суд може визнати майно спільним", — зазначає Ніколаєва.

Тому, якщо ви плануєте купувати нерухомість за особисті кошти, зберігайте всі документи: договір купівлі-продажу попереднього майна, банківські виписки, квитанції. Це допоможе захистити ваші права в суді.

Коли особиста нерухомість може стати спільною

Іноді навіть особиста нерухомість може бути визнана спільною власністю. Це трапляється, якщо:

Нерухомість була суттєво поліпшена за спільні кошти. Наприклад, якщо подружжя разом вкладало кошти у капітальний ремонт чи реконструкцію квартири, яка належала одному з них, суд може визнати її спільною. Оформлення на обох. Якщо квартира куплена за особисті кошти одного з подружжя, але оформлена на обох, вона вважатиметься спільною.

"Якщо особисті кошти одного з подружжя були вкладені в спільну нерухомість, це може бути підставою для збільшення його частки при поділі", — додає Ніколаєва.

Щоб уникнути таких ситуацій, важливо чітко оформлювати право власності лише на себе та уникати змішування особистих і спільних коштів.

Навіть якщо кошти були особистими, але право власності оформлене на обох, така квартира підлягає поділу. Це поширена помилка, якої варто уникати. Якщо планується придбати нерухомість за особисті кошти, його слід реєструвати виключно на себе.

