Общее имущество супругов — что таковым не считается и не делится при разводе

Мужчина снимает кольцо. Фото: Freepik

Обычно супруги имеют имущество, которое было приобретено за время проживания одной семьей. Поэтому при расторжении брака у украинцев часто возникает вопрос, как делить общие активы.

О том, как делится имущество супругов в случае расторжения брака и что считается личной собственностью каждого из пары, отмечается в 57 статье Семейного кодекса Украины.

Реклама

Читайте также:

Что считается общим имуществом супругов

Все имущество, которое супруги приобрели во время брака, считается общим — даже если один из них не имел собственного дохода. Например, если муж или жена не работали из-за учебы, ухода за детьми или состояния здоровья — это не лишает их права на долю в имуществе.

По общему правилу, все, что супруги приобрели в браке (кроме вещей личного пользования), автоматически принадлежит обоим на праве общей совместной собственности.

Какое имущество не делится в случае расторжения брака

Имущество, которое принадлежит супругам совместно, может быть разделено между ними, даже если брак официально не расторгнут. Если речь идет об объектах недвижимости, обязательным является заключение договора о разделе или о выделении в натуре определенной доли имущества одному из супругов. Такой договор подлежит нотариальному удостоверению.

Если мирно прийти к согласию не удается, решение спора о разделе имущества возможно через суд. В то же время закон четко определяет, что относится к личной частной собственности, которая не включается в общую совместную:

имущество, которое было приобретено до момента заключения брака;

активы, полученные во время брака в качестве подарка или по наследству;

имущество, приобретенное за средства, принадлежавшие одному из супругов лично;

жилая недвижимость, приватизированная во время брака в соответствии с действующим законодательством;

земельные участки, полученные в результате приватизации или бесплатной передачи в рамках норм Земельного кодекса Украины.

К личным вещам каждого из супругов относятся также предметы индивидуального пользования, включая драгоценности, даже если они были куплены за общие средства.

Также в собственности отдельно одного из супругов остаются премии и награды, полученные за личные заслуги. Однако в определенных случаях суд может признать за другим супругом право на часть такой награды, если докажет, что тот своим трудом или поддержкой (например, воспитанием детей или ведением хозяйства) способствовал ее получению.

Средства, полученные в виде компенсации за испорченное или уничтоженное личное имущество, а также выплаты за причиненный моральный вред — также остаются в исключительной собственности лица, которое их получило.

К личной собственности также относятся страховые выплаты, которые были начислены по обязательному или добровольному личному страхованию, если взносы по таким страховкам осуществлялись из собственных средств одного из супругов.

Имущество, которое было приобретено одним из супругов в период их отдельного проживания после фактического прекращения брачных отношений, также может быть признано судом как его личная собственность.

Если на покупку имущества тратились не только общие, но и личные средства одного из супругов, то соответствующая доля в этом имуществе признается его индивидуальной собственностью.

Сколько времени можно делить имущество

Требования о разделе имущества, которое является общей собственностью супругов, могут предъявляться без ограничения во времени — при условии, что брак официально не прекращен.

В случае же, когда супруги разведены, исковая давность на раздел имущества составляет три года с момента, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права на собственность.

Ранее мы писали, что расторжение брака — это не только эмоциональное испытание или правовая процедура, но и событие, предусматривающее определенные финансовые затраты.

Также мы рассказывали, что в Украине каждый имеет возможность передать свое имущество другому человеку на безвозмездной основе. Это осуществляется путем заключения договора дарения, который в быту часто называют "дарственной".