Как избежать раздела имущества при разводе — юридические способы и нюансы

Развод — это не только эмоционально сложный процесс, но и юридическая процедура, которая часто сопровождается разделом совместно нажитого имущества. По украинскому законодательству, все имущество, приобретенное супругами во время брака, считается общей собственностью и подлежит разделу поровну. Однако есть способы избежать этого, если правильно оформить документы и заблаговременно позаботиться о защите своих интересов.

Если имущество в браке приобретено только за личные средства одного из супругов, то должно принадлежать только этому человеку, отмечает адвокат Марьян Сащук. Однако если другой супруг это отрицает, придется обращаться в суд и доказывать факт в судебном порядке.

Брачный договор как защита имущества

Один из самых надежных способов избежать раздела имущества — заключить брачный договор. Этот документ можно подписать как до, так и во время брака. В нем четко прописываются условия, кто и какое имущество получает в случае развода.

"Можно заключить брачный договор до или во время брака. В нем надо четко прописать вопросы, связанные с приобретением этого имущества в браке", — объясняет Сащук.

Например, в договоре можно указать, что квартира, купленная за средства одного из супругов, останется его собственностью. Чтобы документ имел юридическую силу, его необходимо заверить у нотариуса. Без этого брачный договор может быть признан недействительным в суде.

Преимущество этого метода в его прозрачности и юридической силе. Однако важно, чтобы обе стороны добровольно согласились на условия. Если один из супругов почувствует, что его права нарушены, он может обжаловать договор в суде. Чтобы избежать проблем, лучше привлечь опытного юриста для составления документа.

Альтернативой брачному договору может быть заявление, в котором один из супругов подтверждает, что имущество приобретено за средства другого и принадлежит только ему.

"При приобретении этого имущества попросить другого супруга написать заявление, в котором он признает, что имущество, которое приобретается в браке, является собственностью исключительно другого супруга, поскольку приобретено за его деньги. Это заявление надо обязательно заверить у нотариуса", — советует Сащук.

Такое заявление также должно быть нотариально заверенным, чтобы избежать дальнейших споров.

Подарок как способ сохранить имущество

Второй способ — оформить имущество как подарок. По закону, имущество, полученное в дар, считается личной собственностью и не подлежит разделу при разводе. Например, если родители подарили вам квартиру или автомобиль, это имущество останется вашим.

Однако здесь есть подводные камни.

"С этим вариантом надо быть аккуратным, потому что если другой из супругов заподозрит, что этот подарок был фиктивный и скрывал куплю-продажу, тогда такое оформление может быть обжаловано в суде", — предостерегает Сащук.

Чтобы избежать обжалования, сделка о дарении должна быть оформлена правильно, с соблюдением всех юридических норм. Например, договор дарения также нужно заверить у нотариуса.

Кроме того, важно, чтобы даритель (например, родственник) мог подтвердить, что имущество действительно было передано безвозмездно. Если суд обнаружит, что за подарком скрывалась купля-продажа, сделка может быть признана недействительной, а имущество — совместным.

Оформление имущества на третье лицо

Третий способ — записать имущество на доверенного человека, например родителей или близкого друга. В таком случае в договоре купли-продажи указывается не ваше имя, а имя другого человека. Поскольку имущество юридически не принадлежит ни одному из супругов, оно не подлежит разделу при разводе.

Этот метод кажется простым, но он связан с рисками. Главный из них — доверие к человеку, на которого оформлено имущество.

"Здесь главное, чтобы тот, кому вы доверяете, потом вас не подвел", — отмечает Сащук.

Если доверенный человека откажется вернуть имущество, вам придется обращаться в суд, чтобы доказать свои права. Чтобы минимизировать риски, можно заключить дополнительное соглашение с доверенным лицом, которое подтверждает, что имущество принадлежит вам, хотя юридически оформлено на него. Такое соглашение также должно быть нотариально удостоверенным.

