Як уникнути поділу майна при розлученні — юридичні способи та нюанси

Жінка та чоловік за столом. Фото: Freepik

Розлучення — це не лише емоційно складний процес, а й юридична процедура, яка часто супроводжується поділом спільно нажитого майна. За українським законодавством, усе майно, набуте подружжям під час шлюбу, вважається спільною власністю та підлягає поділу порівну. Проте є способи уникнути цього, якщо правильно оформити документи та завчасно подбати про захист своїх інтересів.

Якщо майно у шлюбі придбане лише за особисті кошти одного з подружжя, то має належати тільки цій особі, зазначає адвокат Мар’ян Сащук. Проте якщо інший з подружжя це заперечує, доведеться звертатись до суду та доводити факт у судовому порядку.

Реклама

Читайте також:

Шлюбний договір як захист майна

Один із найнадійніших способів уникнути поділу майна — укласти шлюбний договір. Цей документ можна підписати як до, так і під час шлюбу. У ньому чітко прописуються умови, хто і яке майно отримує у разі розлучення.

"Можна укласти шлюбний договір до або під час шлюбу. У ньому треба чітко прописати питання, що пов’язані із набуттям цього майна у шлюбі", — пояснює Сащук.

Наприклад, у договорі можна зазначити, що квартира, куплена за кошти одного з подружжя, залишиться його власністю. Щоб документ мав юридичну силу, його необхідно завірити у нотаріуса. Без цього шлюбний договір може бути визнаний недійсним у суді.

Перевага цього методу в його прозорості та юридичній силі. Однак важливо, щоб обидві сторони добровільно погодилися на умови. Якщо один із подружжя відчує, що його права порушені, він може оскаржити договір у суді. Щоб уникнути проблем, краще залучити досвідченого юриста для складання документа.

Альтернативою шлюбному договору може бути заява, в якій один із подружжя підтверджує, що майно придбано за кошти іншого та належить лише йому.

"Під час придбання цього майна попросити іншого з подружжя написати заяву, в якій він визнає, що майно, яке набувається у шлюбі, є власністю виключно іншого з подружжя, оскільки придбане за його гроші. Цю заяву треба обов’язково завірити у нотаріуса", — радить Сащук.

Така заява також має бути нотаріально посвідченою, щоб уникнути подальших суперечок.

Подарунок як спосіб зберегти майно

Другий спосіб — оформити майно як подарунок. За законом, майно, отримане в дар, вважається особистою власністю і не підлягає поділу при розлученні. Наприклад, якщо батьки подарували вам квартиру чи автомобіль, це майно залишиться вашим.

Однак тут є підводні камені.

"З цим варіантом треба бути акуратним, бо якщо інший із подружжя запідозрить, що цей подарунок був фіктивний і приховував купівлю-продаж, тоді таке оформлення може бути оскаржене в суді", — застерігає Сащук.

Щоб уникнути оскарження, угода про дарування має бути оформлена правильно, з дотриманням усіх юридичних норм. Наприклад, договір дарування також потрібно завірити у нотаріуса.

Крім того, важливо, щоб дарувальник (наприклад, родич) міг підтвердити, що майно дійсно було передано безоплатно. Якщо суд виявить, що за подарунком приховувалася купівля-продаж, угода може бути визнана недійсною, а майно — спільним.

Оформлення майна на третю особу

Третій спосіб — записати майно на довірену особу, наприклад батьків чи близького друга. У такому разі у договорі купівлі-продажу зазначається не ваше ім’я, а ім’я іншої особи. Оскільки майно юридично не належить жодному з подружжя, воно не підлягатиме поділу при розлученні.

Цей метод здається простим, але він пов’язаний із ризиками. Головний із них — довіра до людини, на яку оформлено майно.

"Тут головне, щоб той, кому ви довіряєте, потім вас не підвів", — наголошує Сащук.

Якщо довірена особа відмовиться повернути майно, вам доведеться звертатися до суду, щоб довести свої права. Щоб мінімізувати ризики, можна укласти додаткову угоду з довіреною особою, яка підтверджує, що майно належить вам, хоча юридично оформлене на неї. Така угода також має бути нотаріально посвідченою.

Як повідомлялось, після розлучення фінансові зобов'язання можуть стати справжнім викликом для колишнього подружжя. Щоб уникнути суперечок, важливо заздалегідь з'ясувати, як будуть розподілені спільні борги, і хто з партнерів нестиме відповідальність за окремі фінансові зобов'язання.

Також ми розповідали, що поділ квартири під час розлучення — складний процес, що поєднує юридичні та емоційні труднощі. Для захисту своїх інтересів і швидкого вирішення спору важливо знати законодавчі норми, варіанти поділу майна та особливості, що стосуються житла в іпотеці.