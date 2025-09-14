Фінансові помилки під час розлучення в Україні — як правильно поділити кредити, нерухомість та авто

Чоловік та жінка вивчають документ. Фото: Freepik

Розлучення — дуже непростий і часто емоційно складний процес. Особливо, якщо подружжя ще й ділить майно.

Новини.LIVE розбиралися, як можна правильно поділити кредити, нерухомість та авто, щоб уникнути фінансових помилок.

Загальні правила поділу майна в Україні

До спільної власності, незалежно від того, на кого вона оформлена, згідно з українським законодавством, можна віднести усе, що було набуте у шлюбі — починаючи від нерухомого майна, закінчуючи виграшем в лотерею, розповіла Новини.LIVE юристка Олена Іваницька.

Особиста власність, а саме майно, що було набуте до шлюбу, або отримане у спадщину чи подароване, не ділиться.

Борги ж натомість, а саме кредити та інші зобов’язання, взяті в інтересах сім’ї (наприклад, на житло чи авто), вважаються спільними.

"Однак тут є важливий нюанс. Якщо борг оформлений без згоди другого з подружжя і не на користь сім’ї — відповідальність несе лише той, хто підписав договір. До прикладу: чоловік взяв кредит, щоб подарувати дружині телефон. Якщо у договорі про кредитування не вказано, що він береться на користь сім'ї — то кредит не буде ділитися навпіл. Чоловік сам продовжуватиме його сплачувати", — додала юристка.

Частки майна за замовчуванням діляться 50/50.

"Однак суд може відступити від рівності, наприклад якщо один із подружжя не дбав про дітей або не вкладав у сімейний бюджет, і це буде доведене іншою стороною", — розповіла Іваницька.

Як уникнути фінансових помилок під час розлучення

Юристка дала загальні рекомендації, які стосуються кредитів, нерухомості, авто та захисту інтересів.

Кредити

Вимагайте від банку повну інформацію про кредити, оформлені під час шлюбу. Якщо кредит був взятий без вашої згоди й не на потреби сім’ї, то у суді можна довести, що ви не несете за нього відповідальності. Якщо ви були поручителем, то обов'язково з’ясуйте, чи можна зняти цю відповідальність після розлучення. Якщо у документах було чітко вказано, що кредит взятий "на потреби сім’ї", то це дозволить поділити зобов’язання. Як мінімум, розділити навпіл кредитні зобов'язання. Якщо один з подружжя брав кредит самостійно, але він йшов на спільні витрати, до прикладу, ремонт, авто, відпустки — потрібно мати чеки й виписки, щоб довести це.

Важливо не брати нові кредити під час розірвання шлюбу та поділу майна. Вони можуть ускладнити цей процес.

Нерухомість

Якщо житло було придбане в шлюбі, то навіть якщо воно оформлене на одного з подружжя — житло вважається спільною власністю. Якщо житло під час поділу майна знаходиться в іпотеці, то у цьому випадку дуже важливо домовитись, хто продовжує платити, або продати його й поділити кошти. Використовуйте послуги незалежного оцінювача, а не лише "домовлену" ціну, щоб не втратити частку. Якщо подружжя робило ремонт або суттєво вкладалося у житло одного з них, що було придбане до шлюбу — можна претендувати на компенсацію цих витрат. Однак у цьому випадку все потрібно підтверджувати чеками або виписками з банку. У випадку іпотеки краще домовитися з банком про можливість переоформлення договору на одного позичальника, але тільки за згоди фінансової установи. Якщо у квартирі проживають діти, суд може залишити житло дружині, а чоловіку призначити іншу форму компенсації.

Авто

Автомобіль, якщо він був придбаний у шлюбі, ділиться незалежно від того, на кого він зареєстрований. Якщо авто знаходиться у кредиті під час поділу майна, то цей борг також враховується. Якщо один з подружжя хоче залишити авто собі, потрібно вимагати справедливу компенсацію. Можна запропонувати оцінку та викуп частки, щоб уникнути продажу "за безцінь". Авто, що було придбане до шлюбу, належить особисто одному з подружжя. Однак потрібно довести дату покупки.

Цікавий нюанс: іноді суд може врахувати, хто реально користується транспортом, і прийняти рішення на користь цієї людини.

Захист інтересів

Не підписувати жодні документи без присутності юриста. Якщо один з подружжя хоче збільшення своєї частки при поділі майна — хорошим аргументом для цього буде доведення факту утримання дітей. У жодному разі не можна погоджуватися на усні домовленості про "пізніші виплати". Будь-які домовленості мають бути офіційно та належним чином оформлені. Щоб уникнути несправедливого поділу, потрібно офіційно підтвердити свої доходи та витрати. Якщо в одного з подружжя під час поділу майна є власний зареєстрований бізнес, потрібно провести якісну фінансову експертизу, щоб довести його вартість.

Для пришвидшення питання поділу майна потрібно вимикати емоції та використовувати медіацію. Адже офіційні домовленості поза судом, які засвідчені нотаріально, часто дешевші й швидші.

