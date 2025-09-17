Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Кредити в шлюбі — хто повертатиме борги в разі розлучення

Кредити в шлюбі — хто повертатиме борги в разі розлучення

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 07:15
Розлучення в Україні — кому залишаються борги за кредитами взятими в шлюбі
Жінка сидить за столом, на якому лежить документ. Фото: Freepik

Розлучення — це складний і часто емоційно виснажливий процес. Зазвичай більшість пар має спільне майно, яке потрібно поділити при розірванні шлюбу. Також бувають ситуації, коли один з подружжя взяв кредит на спільні потреби. В такому разі часто виникають суперечки щодо того, хто ж має його повертати.

Про те, хто з подружжя в разі розлучення має повертати кредит взятий на потреби сім'ї, в розмові з журналісткою сайту Новини.LIVE пояснила юристка Олена Іваницька.

Реклама
Читайте також:

Хто при розлученні несе відповідальність за кредит взятий під час шлюбу

За словами юристки, в Україні закон чітко визначає, що належить до спільного майна подружжя. Це будь-яке майно, придбане під час шлюбу, незалежно від того, на кого воно оформлене. До такого майна відносяться: 

  • будинки;
  • квартири;
  • автомобілі;
  • виграші в лотерею тощо.

Водночас існує особисте майно, яке до поділу не підлягає. Це те, що належало одному з подружжя до шлюбу, або те, що отримано у спадок чи подаровано. Що стосується боргів, кредитів та інших фінансових зобов’язань, взятих на користь сім’ї — вони вважаються спільними.

Однак, якщо кредит оформлений без відома іншого подружжя і не для сімейних потреб, відповідальність несе тільки той, хто його підписав. Наприклад, якщо чоловік взяв кредит, щоб зробити дружині подарунок.

"Якщо у договорі про кредитування не вказано, що він береться на користь сім'ї — то кредит не буде ділитися навпіл. Чоловік сам продовжуватиме його сплачувати", — уточнила Іваницька.

Як уникнути проблем з кредитами при розлученні

По-перше, за словами експертки, важливо дізнатись у банку повну інформацію про всі кредити, оформлені під час шлюбу. Якщо їх було взято без вашого відома і не на сімейні потреби, можна довести у суді, що ви не відповідаєте за них. 

У випадках, коли ви були поручителем, варто перевірити можливість зняття цієї відповідальності після розлучення. Якщо в документах чітко вказано, що кредит призначався для сім’ї, його можна розділити між подружжям, зазвичай навпіл. 

Якщо один із подружжя брав кредит самостійно, але кошти витрачалися на спільні потреби, такі як ремонт, автомобіль чи подорожі, важливо зберігати чеки та виписки для підтвердження цього. Нарешті, не варто оформлювати нові кредити під час процесу розлучення та поділу майна, бо це ускладнить цю і так не легку процедуру.

Раніше ми писали, що під час спільного життя подружжя зазвичай набуває певне майно. Тому часто постає питання, які активи не діляться порівну при розлученні.

Також ми розповідали, що у деяких випадках українців можуть усунути від спадщини через протиправну поведінку. Навіть якщо особу внесено до заповіту, суд здатен скасувати її право на майно та визнати спадкоємця негідним.

закон шлюб родина розлучення майно
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації