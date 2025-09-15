Право на спадок в Україні — в яких випадках родича можуть позбавити майна

Підписання документу. Фото: Pexels

Деяких українців можуть позбавити спадку через вчинення неправомірних дій. Навіть якщо людину вписали в заповіт, судовим рішенням право на майно анулюють, а спадкоємця визнають недостойним. Підстав для виникнення подібної ситуації небагато.

Про них журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів керуючий партнер Адвокатського об'єднання VIDAR Станіслав Борис.

Чому можуть позбавити спадщини в Україні

Таке покарання передбачене для осіб, які поводили себе недобросовісно щодо померлого. Повний перелік підстав для позбавлення права на успадкування майна міститься у статті 1224 Цивільного кодексу України. Спікер перелічив усі можливі причини:

умисне позбавлення життя спадкодавця або спроба йому нашкодити;

перешкоджання оформленню заповіту, внесенню змін у документ або його скасуванню за бажанням спадкодавця;

ухилення від надання допомоги власнику майна, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво перебував у безпорадному стані;

позбавлення батьківських прав;

визнання шлюбу між партнерами недійсним.

"Положення цієї статті поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі тих, хто має право на обов'язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ", — йдеться у Цивільному кодексі.

Після ухвалення відповідного судового рішення про позбавлення права на спадщину частка майна розподіляється пропорційно між іншими спадкоємцями.

Коли потрібен секретний заповіт

За статтею 1249 ЦКУ українці мають право скласти так званий секретний заповіт, зміст якого відомий лише спадкодавцеві. Навіть нотаріуса не ознайомлюють з текстом документу, оскільки власник майна подає заповіт у заклеєному конверті.

Лише після смерті клієнта нотаріус у присутності свідків та зацікавлених осіб вперше розкриває конверт, оголошуючи зміст заповіту. Водночас Станіслав Борис уточнив, що в такому засекреченні не завжди є сенс, оскільки закон не передбачає розголошення змісту документу до смерті спадкодавця.

