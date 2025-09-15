Право на наследство в Украине — в каких случаях родственника могут лишить имущества

Подписание документа. Фото: Pexels

Некоторых украинцев могут лишить наследства из-за совершения неправомерных действий. Даже если человека вписали в завещание, судебным решением право на имущество аннулируют, а наследника признают недостойным. Оснований для возникновения подобной ситуации немного.

О них журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Почему могут лишить наследства в Украине

Такое наказание предусмотрено для лиц, которые вели себя недобросовестно по отношению к умершему. Полный перечень оснований для лишения права на наследование имущества содержится в статье 1224 Гражданского кодекса Украины. Спикер перечислил все возможные причины:

умышленное лишение жизни наследодателя или попытка ему навредить;

препятствование оформлению завещания, внесению изменений в документ или его отмене по желанию наследодателя;

уклонение от оказания помощи владельцу имущества, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии;

лишение родительских прав;

признание брака между партнерами недействительным.

"Положения этой статьи распространяются на всех наследников, в том числе тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ", — говорится в Гражданском кодексе.

После принятия соответствующего судебного решения о лишении права на наследство доля имущества распределяется пропорционально между другими наследниками.

Когда нужно секретное завещание

По статье 1249 ГКУ украинцы имеют право составить так называемое секретное завещание, содержание которого известно только наследодателю. Даже нотариуса не знакомят с текстом документа, поскольку владелец имущества подает завещание в заклеенном конверте.

Только после смерти клиента нотариус в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц впервые вскрывает конверт, объявляя содержание завещания. Однако Станислав Борис уточнил, что в таком засекречивании не всегда есть смысл, поскольку закон не предусматривает разглашение содержания документа до смерти наследодателя.

