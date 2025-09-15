Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Завещание не всегда спасает — кто может лишиться наследства

Завещание не всегда спасает — кто может лишиться наследства

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 07:15
Право на наследство в Украине — в каких случаях родственника могут лишить имущества
Подписание документа. Фото: Pexels

Некоторых украинцев могут лишить наследства из-за совершения неправомерных действий. Даже если человека вписали в завещание, судебным решением право на имущество аннулируют, а наследника признают недостойным. Оснований для возникновения подобной ситуации немного.

О них журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.

Реклама
Читайте также:

Почему могут лишить наследства в Украине

Такое наказание предусмотрено для лиц, которые вели себя недобросовестно по отношению к умершему. Полный перечень оснований для лишения права на наследование имущества содержится в статье 1224 Гражданского кодекса Украины. Спикер перечислил все возможные причины:

  • умышленное лишение жизни наследодателя или попытка ему навредить;
  • препятствование оформлению завещания, внесению изменений в документ или его отмене по желанию наследодателя;
  • уклонение от оказания помощи владельцу имущества, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья находился в беспомощном состоянии;
  • лишение родительских прав;
  • признание брака между партнерами недействительным.

"Положения этой статьи распространяются на всех наследников, в том числе тех, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ", — говорится в Гражданском кодексе.

После принятия соответствующего судебного решения о лишении права на наследство доля имущества распределяется пропорционально между другими наследниками.

Когда нужно секретное завещание

По статье 1249 ГКУ украинцы имеют право составить так называемое секретное завещание, содержание которого известно только наследодателю. Даже нотариуса не знакомят с текстом документа, поскольку владелец имущества подает завещание в заклеенном конверте.

Только после смерти клиента нотариус в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц впервые вскрывает конверт, объявляя содержание завещания. Однако Станислав Борис уточнил, что в таком засекречивании не всегда есть смысл, поскольку закон не предусматривает разглашение содержания документа до смерти наследодателя.

Напомним, право собственности на недвижимость в Украине защищено законом, но его могут аннулировать из-за судебного решения или ошибки регистратора. Даже мелкие нарушения в старых сделках способны стоить человеку принадлежащего имущества.

Также мы писали, что при разводе не делится недвижимость, полученная в наследство/подарок или купленная за личные деньги одного из супругов. Исключение — когда подарок оформлен на обоих или нет доказательств происхождения средств.

семья деньги наследство имущество завещание
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации