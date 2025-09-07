Почему могут аннулировать право собственности на недвижимость в сентябре 2025 года

Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

Право собственности на недвижимость в Украине защищено Конституцией и Гражданским кодексом, но оно не является абсолютным. В сентябре 2025 года государство может аннулировать это право при определенных условиях, определенных законом. Юридические ошибки, мошенничество, военное положение или общественные нужды могут стать причинами потери имущества.

почему это происходит и как себя защитить от потери права на недвижимость.

Аннулирование права собственности через решение суда

Самая распространенная причина потери недвижимости — решение суда. Если договор купли-продажи, дарения или наследования признают недействительным, право собственности аннулируется. Это может произойти, если:

имущество продали без согласия совладельца;

продавец был недееспособным или действовал под давлением;

документы поддельные или содержат ошибки.

"Сейчас суды стали более строгими. Даже незначительные нарушения в сделках, заключенных 10-15 лет назад, могут привести к аннулированию. Например, если нотариус не проверил полномочия продавца, сделка может быть отменена", — отмечает адвокат Роман Симутин.

Ошибки при регистрации недвижимости

Нотариусы и государственные регистраторы не застрахованы от ошибок. Неправильное оформление документов или незаконное вмешательство в реестр (например, из-за хакерских атак или коррупции) может стать основанием для аннулирования права собственности.

В Минюст и Государственная инспекция архитектуры усилили контроль за регистраторами. Уже зафиксированы случаи, когда люди теряли квартиры из-за действий неуполномоченных лиц, говорит Симутин.

Двойная регистрация имущества

До 2013 года в Украине не было Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Из-за этого одна квартира или дом могли быть зарегистрированы на нескольких владельцев. В 2025 году проверки старой недвижимости усилились.

Если обнаруживают двойную регистрацию, более позднюю запись аннулируют, а дело передают в суд. Владельцам стоит проверить статус имущества в реестре, чтобы избежать сюрпризов.

Недвижимость купленная за сомнительные средства

Законодательство 2025 года жестко контролирует происхождение средств на покупку недвижимости. Если Госфинмониторинг обнаружит, что квартиру или дом приобрели за деньги из оффшоров, фиктивных займов или через другие схемы отмывания, право собственности могут отменить через суд. Это касается не только новых сделок, но и тех, которые проверяются ретроспективно.

Наследство с нарушениями

Наследственные дела — еще одна зона риска. Если один из наследников оформил имущество на себя, скрыв других претендентов, право собственности могут аннулировать.

В 2025 году нотариусы тщательно проверяют наследственные документы. Неправильное оформление или пропущенные сроки могут привести к потере имущества.

Экспроприация для общественных нужд

Государство имеет право изъять недвижимость для строительства дорог, мостов или другой инфраструктуры. Из-за восстановления после военных разрушений, такие случаи учащаются.

Владельцу компенсируют рыночную стоимость, но сам факт потери имущества может быть неожиданным. Процесс экспроприации регулируется законом, но оспорить его сложно.

Военное положение и потеря имущества

Военное положение в Украине добавляет новые риски. Правительство может временно изъять недвижимость для нужд обороны, например, для размещения военных.

Хотя это не всегда означает полное аннулирование права собственности, владелец может потерять контроль над имуществом на неопределенное время. Такие случаи регулируются специальными указами, но четких гарантий возврата имущества нет.

Кто в зоне риска

Больше всего остерегаться следует тем, кто:

приобрел недвижимость до 2013 года и не внес ее в новый реестр;

получил имущество по наследству или через дарение без надлежащего оформления;

имеет недвижимость в домах со строительными или имущественными конфликтами;

воспользовался услугами сомнительных юридических фирм.

