Скільки часу триває переоформлення квартири та які документи потрібні у 2025 році

Переоформлення квартири — це процес передачі права власності від однієї особи до іншої. Він може відбуватися у різних формах: через купівлю-продаж, дарування, спадкування чи договір ренти. Кожен із цих варіантів має свою специфіку, набір документів і часові рамки.

Види угод для переоформлення квартири

Передача права власності на квартиру може відбуватися кількома способами. Найпоширеніші — це купівля-продаж, дарування, заповіт або договір ренти. Кожен із цих варіантів має свої особливості, строки та ризики.

Наприклад, купівля-продаж — найпопулярніший спосіб, але потребує нотаріального посвідчення та реєстрації.

Дарування може бути швидшим, але підходить не всім через можливі претензії родичів.

Заповіт вступає в силу лише після смерті власника, а рента передбачає довгострокові зобов’язання.

Вибір угоди залежить від вашої ситуації, але важливо знати, що від цього залежать строки переоформлення.

Скільки часу займає переоформлення квартири

Тривалість переоформлення залежить від типу угоди та місця оформлення — у державного чи приватного нотаріуса, зазначають фахівці АН "Маяк". Орієнтовні строки для найпоширенішого виду — договору купівлі-продажу:

Збір документів: від 1 до 7 днів. Вам потрібно підготувати паспорти, договір, свідоцтва про право власності, довідки з БТІ (якщо угода за кордоном), виписку з будинкової книги та дозвіл від подружжя, якщо квартира спільна. Якщо документи в порядку, це займе пару днів. Але якщо потрібні додаткові довідки чи виправлення, процес може затягнутися. Оформлення у нотаріуса: 1-3 дні. У державного нотаріуса черги більші, тому оформлення може тривати до тижня. Приватний нотаріус зазвичай швидший, але дорожчий. Реєстрація в органах юстиції: 1-5 робочих днів. Після підписання договору нотаріус вносить дані до реєстру прав на нерухоме майно. У середньому це займає 2-3 дні, але за прискорену процедуру можна заплатити додатково.

Загалом переоформлення квартири за договором купівлі-продажу займає від 3 до 14 днів, якщо немає ускладнень. Дарування чи рента можуть бути швидшими (2-7 днів), але потребують ретельної перевірки, щоб уникнути спорів із третіми особами.

Документи для переоформлення квартири

Щоб переоформити квартиру, потрібно зібрати повний пакет документів:

паспорти всіх сторін угоди;

договір купівлі-продажу, дарування або інший документ, що підтверджує перехід права власності;

свідоцтво про право власності або спадщину;

виписка з будинкової книги та особового рахунку;

дозвіл від чоловіка/дружини, якщо квартира набута в шлюбі (засвідчується нотаріусом).

Якщо документи неповні або є помилки, процес може затягнутися на тижні. Наприклад, відсутність дозволу від подружжя може зупинити угоду, доки його не отримають.

Витрати на переоформлення квартири

Витрати на переоформлення включають держмито, збір до Пенсійного фонду та послуги нотаріуса:

Держмито: 1% від вартості квартири, зазвичай сплачує покупець. Збір до Пенсійного фонду: 1% від вартості об’єкта, частіше сплачує продавець. Послуги нотаріуса: у державних нотаріусів — від 2 000 грн, у приватних — від 10 000 грн у великих містах, як Київ. Ціни варіюються залежно від регіону та складності угоди.

Щоб зменшити витрати, можна звернутися до державного нотаріуса, але це подовжить строки.

Інший спосіб економії — домовитися з іншою стороною про розподіл витрат. Наприклад, часто продавець і покупець ділять витрати навпіл, але це залежить від переговорів.

Хто платить за переоформлення квартири

Законодавство України не визначає чітко, хто має сплачувати витрати — покупець чи продавець. Це питання вирішується за домовленістю.

Найпоширеніший варіант: покупець платить держмито, а продавець — збір до Пенсійного фонду та послуги нотаріуса.

Іноді всі витрати бере на себе покупець, що може вплинути на зниження ціни квартири. У будь-якому разі домовленість краще зафіксувати письмово до підписання договору.

