Сколько времени длится переоформление квартиры и какие документы нужны в 2025 году

Переоформление квартиры — это процесс передачи права собственности от одного лица к другому. Он может происходить в разных формах: через куплю-продажу, дарение, наследование или договор ренты. Каждый из этих вариантов имеет свою специфику, набор документов и временные рамки.

Виды сделок для переоформления квартиры

Передача права собственности на квартиру может происходить несколькими способами. Самые распространенные — это купля-продажа, дарение, завещание или договор ренты. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, сроки и риски.

Например, купля-продажа — самый популярный способ, но требует нотариального удостоверения и регистрации.

Дарение может быть быстрее, но подходит не всем из-за возможных претензий родственников.

Завещание вступает в силу только после смерти владельца, а рента предполагает долгосрочные обязательства.

Выбор сделки зависит от вашей ситуации, но важно знать, что от этого зависят сроки переоформления.

Сколько времени занимает переоформление квартиры

Продолжительность переоформления зависит от типа сделки и места оформления — у государственного или частного нотариуса, отмечают специалисты АН "Маяк". Ориентировочные сроки для самого распространенного вида — договора купли-продажи:

Сбор документов: от 1 до 7 дней. Вам нужно подготовить паспорта, договор, свидетельства о праве собственности, справки из БТИ (если сделка за рубежом), выписку из домовой книги и разрешение от супругов, если квартира совместная. Если документы в порядке, это займет пару дней. Но если нужны дополнительные справки или исправления, процесс может затянуться. Оформление у нотариуса: 1-3 дня. У государственного нотариуса очереди больше, поэтому оформление может длиться до недели. Частный нотариус обычно быстрее, но дороже. Регистрация в органах юстиции: 1-5 рабочих дней. После подписания договора нотариус вносит данные в реестр прав на недвижимое имущество. В среднем это занимает 2-3 дня, но за ускоренную процедуру можно заплатить дополнительно.

В целом переоформление квартиры по договору купли-продажи занимает от 3 до 14 дней, если нет осложнений. Дарение или рента могут быть быстрее (2-7 дней), но требуют тщательной проверки, чтобы избежать споров с третьими лицами.

Документы для переоформления квартиры

Чтобы переоформить квартиру, нужно собрать полный пакет документов:

паспорта всех сторон сделки;

договор купли-продажи, дарения или другой документ, подтверждающий переход права собственности;

свидетельство о праве собственности или наследство;

выписка из домовой книги и лицевого счета;

разрешение от супруга/супруги, если квартира приобретена в браке (заверяется нотариусом).

Если документы неполные или есть ошибки, процесс может затянуться на недели. Например, отсутствие разрешения от супругов может остановить сделку, пока его не получат.

Расходы на переоформление квартиры

Расходы на переоформление включают госпошлину, сбор в Пенсионный фонд и услуги нотариуса:

Госпошлина: 1% от стоимости квартиры, обычно оплачивает покупатель. Сбор в Пенсионный фонд: 1% от стоимости объекта, чаще платит продавец. Услуги нотариуса: у государственных нотариусов — от 2 000 грн, у частных — от 10 000 грн в крупных городах, как Киев. Цены варьируются в зависимости от региона и сложности сделки.

Чтобы уменьшить расходы, можно обратиться к государственному нотариусу, но это продлит сроки.

Другой способ экономии — договориться с другой стороной о распределении расходов. Например, часто продавец и покупатель делят расходы пополам, но это зависит от переговоров.

Кто платит за переоформление квартиры

Законодательство Украины не определяет четко, кто должен оплачивать расходы — покупатель или продавец. Этот вопрос решается по договоренности.

Самый распространенный вариант: покупатель платит госпошлину, а продавец — сбор в Пенсионный фонд и услуги нотариуса.

Иногда все расходы берет на себя покупатель, что может повлиять на снижение цены квартиры. В любом случае договоренность лучше зафиксировать письменно до подписания договора.

