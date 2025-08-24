Як скасувати право власності на будинок — підстави та документи у 2025 році

Чоловік та жінка з документами. Фото: Freepik

Право власності на будинок — це юридичне підтвердження, що людина є його законним власником. Проте бувають ситуації, коли це право необхідно скасувати. Причинами можуть бути помилки в документах, незаконні дії під час оформлення чи рішення суду. Процес скасування не є простим, адже закон максимально захищає власників.

Підстави для скасування права власності на будинок

Законодавство України визначає перелік обставин, коли власність на будинок може бути скасована. Найчастіше це відбувається у випадках:

оформлення права з порушенням закону;

використання підроблених документів;

подвійна реєстрація на один і той самий об’єкт;

рішення суду щодо незаконного набуття майна.

Основні підстави закріплені у Цивільному кодексі України, стаття 328, де йдеться про набуття права власності, та у статті 388, яка визначає порядок витребування майна від добросовісного набувача.

"Скасування права власності відбувається лише за наявності серйозних підстав. Наприклад, якщо встановлено факт шахрайства або неправомірних дій під час реєстрації", — наголошує юрист Радіон Кирилкін.

Як відбувається скасування права власності на будинок через суд

Основний спосіб скасувати право власності — це звернутися до суду. Для цього потрібно підготувати позов і зібрати всі докази, що підтверджують незаконність набуття майна. Суд розглядає справу, вивчає документи та ухвалює рішення. Якщо порушення підтверджуються, право власності скасовується, а дані в реєстрі оновлюються.

Порядок судового захисту закріплений у Цивільному процесуальному кодексі України, стаття 16, яка гарантує право на звернення до суду для захисту прав.

Процес може тривати від кількох місяців до року, залежно від складності справи та кількості учасників. Важливо правильно підготувати аргументи, адже суди ретельно перевіряють усі деталі.

Як скасувати право власності на будинок у нотаріуса

У деяких випадках скасування можна провести через нотаріуса. Це можливо тоді, коли виявлено технічні помилки у документах або подвійний запис у Державному реєстрі речових прав. Порядок ведення реєстру визначено Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Нотаріус має право виправити записи без судового рішення, якщо підстава для цього є очевидною. Проте така процедура застосовується рідко і тільки у простих ситуаціях.

Як скасувати право власності на будинок після смерті власника

Часто питання виникає у спадкових спорах. Якщо спадкоємці доведуть, що будинок був оформлений неправомірно, вони можуть подати позов і вимагати скасування права власності попереднього власника. Це трапляється, коли документи були підроблені або коли інші спадкоємці були позбавлені своїх прав.

Правила спадкування визначені у Цивільному кодексі України, стаття 1216-1220.

Такі справи особливо складні, адже йдеться про інтереси кількох осіб. Суд може прийняти рішення про визнання права власності за іншими спадкоємцями після скасування попереднього запису.

Які наслідки має скасування права власності на будинок

Скасування запису про право власності означає, що людина втрачає юридичний статус власника. Будинок може бути переданий іншій особі, повернутий державі або переданий законним спадкоємцям. Це також впливає на можливість користуватися будинком, продавати його чи здавати в оренду.

Якщо скасування відбулося через суд, зміни обов’язково вносяться до Державного реєстру. Це означає, що попередній власник більше не має жодних прав на об’єкт.

