Оформлення будинку у власність — документи та процедура у 2025 році

Щоб законно проживати у будинку, підключати комунікації або продавати його, необхідно пройти процедуру оформлення права власності. У 2025 році в Україні діє кілька варіантів такої реєстрації, залежно від дати будівництва та площі об’єкта.

На земельній ділянці можна звести три основні типи споруд — садовий, дачний або житловий будинок, наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil. Вибір залежить від призначення землі та майбутнього використання будівлі.

Житловий будинок — це садибний об’єкт для постійного проживання, з житловими та допоміжними приміщеннями, що відповідають побутовим потребам мешканців.

Порядок оформлення будинку у власність

В Україні існує п’ять основних процедур узаконення приватних будинків, які також застосовуються до садових та дачних. Ключові відмінності — у даті зведення та площі.

Будинки до 5 серпня 1992 року — незалежно від площі, введення в експлуатацію не потрібне. Можна одразу реєструвати право власності. Будинки до 300 кв. м, збудовані з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року — підпадають під будівельну амністію та оформлюються за спрощеною схемою. Будинки до 300 кв. м, збудовані після 9 квітня 2015 року — оформлюються через отримання будівельного паспорта. Будинки 300-500 кв. м після 5 серпня 1992 року — загальна процедура з будівельним паспортом. Будинки понад 500 кв. м після 5 серпня 1992 року — необхідно отримати містобудівні умови та обмеження.

Юристи радять не зволікати з оформленням.

"Чим раніше ви розпочнете процес, тим менше ризиків зіткнутися з проблемами під час продажу чи підключення комунікацій", — пояснює адвокат Радіон Кирилкін.

Які документи потрібні для оформлення будинку

Набір документів залежить від обраної процедури, але базово власнику чи співвласникам знадобляться:

паспорт та ідентифікаційний код;

правовстановлюючі документи на земельну ділянку;

технічний паспорт будинку;

декларація про готовність до експлуатації (для об’єктів після 1992 року);

виписка з Державного реєстру речових прав.

У деяких випадках можуть вимагати додаткові довідки чи погодження, наприклад, якщо є прибудови, які не були відображені у попередніх технічних документах.

Вартість оформлення будинку у власність

Ціна оформлення формується індивідуально. Впливають:

місце розташування будинку;

його площа;

рік зведення;

наявність чи відсутність технічної документації.

Чим більше відхилень від норм або чим складніша історія об’єкта, тим вищою буде підсумкова сума.

Для чого потрібно узаконювати будинок

Багато власників досі не мають повного пакета документів на свою нерухомість. Це створює ризики та обмеження. Ось чому варто пройти оформлення:

Підключення до комунікацій — без права власності комунальні служби відмовлять у підключенні газу, води чи каналізації. Уникнення штрафів — експлуатація будинку без декларації ДАБІ може коштувати щонайменше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Свобода розпорядження майном — без введення в експлуатацію неможливо продати, подарувати, обміняти, здати в оренду чи передати будинок у спадок.

Експерти наголошують, що оформлення — це не формальність, а захист власника від юридичних і фінансових проблем у майбутньому.

